삼성노블라이프, '노블카운티' 조직개편…"시니어 사업 박차"

이길호 대표 "다양한 시니어 리빙·케어 서비스 경험제공"

삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 197,800 전일대비 100 등락률 +0.05% 거래량 25,456 전일가 197,700 2026.02.11 09:02 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close 은 자사가 100% 출자해 탄생한 삼성노블라이프가 올해를 출범 원년으로 삼고 시니어 사업을 본격적으로 진행하기로 했다고 11일 밝혔다.

삼성노블라이프가 운영하는 '삼성노블카운티' 전경. 삼성생명 AD 원본보기 아이콘

삼성생명에 따르면 삼성노블라이프는 삼성생명공익재단이 25년간 운영한 프리미엄 실버타운 '삼성노블카운티' 인수·통합을 최근 마무리하고 조직 개편을 단행하는 등 시니어 리빙·케어 사업 확장에 본격 돌입했다.

'존엄한 삶의 파트너(Partner for Dignity)'란 비전을 중심으로 1실 2본부(경영지원실, 사업개발본부, 노블운영본부) 체제를 구축했다. 특히 사업개발본부 산하에 신사업추진팀, 연구개발(R&D)센터를 신설했다. 신사업추진팀은 신규시설 개발과 사업 포트폴리오 다각화를 추진하며, R&D센터는 시니어 리빙·케어 관련 상품 및 서비스 개발에 집중할 계획이다.

또한 출범에 발맞춰 삼성노블카운티의 국제회의실, 입주회원 전용식당 등을 전면 리모델링해 시설의 가치와 입주 회원 만족도를 높일 예정이다.

이길호 삼성노블라이프 초대 대표이사는 "앞으로 더 많은 고객이 다양하고 새로운 시니어 리빙·케어 서비스를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "초고령사회 도래란 국가적 이슈 속에서 삼성노블라이프가 시니어를 비롯한 전 세대에게 희망적인 미래를 제시할 수 있도록 삼성생명과 함께 노력해 나가겠다"고 전했다.

삼성노블라이프 관계자는 "올해를 출범 원년으로 삼고 안정적인 노블카운티 운영과 더불어 보험업과 시너지를 낼 수 있는 다양한 서비스를 고민할 것"이라며 "장기적으로는 신규시설 추가 오픈 등 신상품 및 서비스 출시를 검토하고 있다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>