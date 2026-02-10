GS칼텍스, 4분기 영업익 6534억원…정제·윤활유 호조에 136% 증가

2025년 매출 44조6302억원,

영업이익 8840억원 기록

4분기 영업이익 전분기 대비 75.6% 증가

연간 매출 감소에도 수익성은 개선

GS칼텍스는 2025년 4분기와 연간 실적에서 정제·윤활유 부문의 수익성 개선에 힘입어 영업이익이 큰 폭으로 증가했다고 10일 밝혔다.

GS칼텍스는 2025년 4분기 연결 기준 매출액 11조7538억원, 영업이익 6534억원, 당기순이익 5210억원을 기록했다. 전분기 대비 매출액은 6.5% 증가했고 영업이익은 75.6% 늘었다. 전년 동기와 비교하면 매출액은 2.5% 증가했으며 영업이익은 136.5% 급증했다.

사업부문별로 보면 정유부문은 4분기 매출액 9조4426억원, 영업이익 5556억원을 기록했다. 일부 글로벌 정제 설비의 가동 중단과 계절적 수요 증가로 정제마진이 개선되면서 전분기 대비 수익성이 뚜렷하게 회복됐다.

석유화학부문은 매출액 1조8114억원, 영업손실 476억원을 기록했다. 파라자일렌(PX) 스프레드는 개선됐지만 미국과 중국의 수요 부진으로 벤젠(BZ) 스프레드가 약세를 보이면서 전분기 대비 영업이익이 감소했다.

윤활유부문은 매출액 4998억원, 영업이익 1455억원을 기록했다. 계절적 수요 둔화에도 불구하고 유가 하락에 따른 윤활기유 스프레드 개선으로 전분기 대비 영업이익이 증가했다.

2025년 연간 기준으로 GS칼텍스는 매출액 44조6302억원, 영업이익 8840억원을 기록했다. 매출액은 전년 대비 6.3% 감소했지만 영업이익은 61.3% 증가했다.

연간 사업부문별 실적을 보면 정유부문은 매출액 34조9193억원, 영업이익 5391억원으로 전년 대비 흑자 전환했다. 석유화학부문은 매출액 7조8351억원, 영업손실 1462억원으로 적자 전환했다. 윤활유부문은 매출액 1조8758억원, 영업이익 4912억원을 기록하며 안정적인 수익성을 유지했다.





