코스피, 5300대 보합…외국인·기관 매수세

나스닥 강세와 외국인·기관 매수세로 코스피는 5300대로 마무리됐다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 52.17포인트 상승한 5350.21에 개장한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 4.69포인트 상승한 1132.24에 거래를 시작했고, 원달러 환율은 전 거래일 대비 1.3원 내린 1459원에 거래를 시작했다. 2026.2.10 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

10일 코스피는 전일 대비 3.65포인트(0.07%) 오른 5301.69로 거래를 마쳤다. 이날 거래량은 7억531만8000주로 거래대금은 22조8912억7400마원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로는 외국인과 기관이 각각 1424억원, 5642억원 순매수했고, 개인이 8730억원 순매도했다.

업종별로는 상당수 분야에서 주가가 소폭 상승했다. 종이 목재(+8.26%), 섬유 의류(+3.34%), 운송 창고(+3.31%), 유통(+2.42%), 음식료 담배(+2.40%), 비금속(+2.25%), 기계 장비(+2.2%), 보험(+2.21%), 건설(+1.95%), 화학(+1.03%), 등에서 오름세를 보였다. 반면 전기 가스(-2.4%), 의료 정밀기기(-1.09%), 운송 장비부품(-0.91%), 전기 전자(-0.73%) 등은 하락했다.

시가총액 상위권 종목에선 하락한 종목이 더 많았다. 한화에어로스페이스(-3.94%), SK스퀘어(-3.55%), 한국전력(-2.88%), 한화오션(-1.73%), HD현대중공업(-1.11%), 셀트리온(-1.09%), SK하이닉스(-1.24%), LG에너지솔루션(-1.01%), 삼성전자(-0.36%) 등의 주가는 내렸다. 이와 달리 신한지주(+4.82%), KB금융(+2.71%), 삼성생명(+2.44%), 네이버(+1.60%), 삼성물산(+1.44%) 등 종목은 상승세를 보였다.

코스닥은 전일 대비 12.35포인트(1.10%) 내린 1115.20에 장을 마쳤다. 총 13억3056만8000주 거래됐으며 거래대금은 12조209억3000만원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로는 외국인과 기관이 각각 2178억원, 809억원 순매도했으며 개인이 3241억원 순매수했다.

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 0.15원 내린 1460.15원에 주간거래를 마쳤다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>