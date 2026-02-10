경산시, 노사 합심 '선물 안 주고 안 받기' 클린 캠페인 전개

설 명절 앞두고 청렴 실천 다짐…"선물은 마음으로, 청렴은 행동으로"

경산시(시장 조현일)가 설 명절을 앞두고 부패 없는 청렴한 공직문화 조성에 나섰다.

경산시는 10일 부패 취약 시기인 명절을 맞아 공직자들의 경각심을 일깨우고 청렴 의식을 높이기 위해 경산시공무원노동조합과 공동으로 '선물 안 주고 안 받기 클린 경산 캠페인'을 추진했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 명절 기간 발생할 수 있는 부정 청탁과 금품 및 선물 수수 관행을 사전에 예방하기 위해 마련됐다.

특히 노사가 함께 참여하는 캠페인 전개를 통해 청렴 실천이 일방적인 지침이 아닌 자발적인 조직문화로 정착될 수 있도록 힘쓸 예정이다.

최종환 경산시공무원노동조합 위원장은 "노사가 함께하는 이번 캠페인은 청렴이 조직문화로 자리잡는 데 의미 있는 계기가 될 것"이라며 "조합원 모두가 선물 안 주고 안 받기를 실천하며 시민의 신뢰에 보답하는 공직자가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

조현일 시장은 "청렴은 시민의 신뢰를 받는 공직의 기본이자 우리 모두의 자긍심"이라며 "새해에도 청렴으로 신뢰받는 경산 실현에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





