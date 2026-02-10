엔하이픈·에스파 日레코드협회 '플래티넘'…세븐틴 유닛·아일릿은 '골드'

엔하이픈. 빌리프랩 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 엔하이픈과 에스파, 세븐틴 유닛과 아일릿이 일본 음반 시장에서 대거 인증을 획득했다.

10일 일본레코드협회에 따르면 엔하이픈(ENHYPEN)의 일곱 번째 미니앨범 '더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)'와 에스파(aespa)의 일본 데뷔 싱글 '핫 메스(Hot Mess)'는 1월 기준 누적 출하량 25만장을 넘겨 골드 플래티넘 인증을 받았다.

일본레코드협회는 매월 싱글과 음반 누적 출하량에 따라 골드(10만장 이상), 플래티넘(25만장 이상), 더블 플래티넘(50만장 이상) 등의 인증을 부여한다.

세븐틴 도겸X승관. 플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴의 메인 보컬 유닛 도겸X승관은 미니 1집 '소야곡'으로 골드 인증을 추가했다. 세븐틴은 이번 성과로 정한X원우, 에스쿱스X민규 유닛에 이어 세 번째 유닛 골드 인증을 기록했다. 단체 앨범을 포함하면 총 18장의 골드 디스크 인증 기록을 보유하게 됐다.

그룹 아일릿(ILLIT)은 일본 첫 번째 싱글 '토키 요 토마레(Toki Yo Tomare)'로 출하량 10만장을 돌파해 골드 인증을 받았다. 지난해 데뷔곡 '마그네틱(Magnetic)'으로 일본 내 여성 그룹 곡 중 최단기간 스트리밍 2억회(더블 플래티넘)를 달성한 바 있다.





이이슬 기자



