본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

엔하이픈·에스파 日레코드협회 '플래티넘'…세븐틴 유닛·아일릿은 '골드'

이이슬기자

입력2026.02.10 11:35

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
엔하이픈. 빌리프랩 제공

엔하이픈. 빌리프랩 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 엔하이픈과 에스파, 세븐틴 유닛과 아일릿이 일본 음반 시장에서 대거 인증을 획득했다.


10일 일본레코드협회에 따르면 엔하이픈(ENHYPEN)의 일곱 번째 미니앨범 '더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)'와 에스파(aespa)의 일본 데뷔 싱글 '핫 메스(Hot Mess)'는 1월 기준 누적 출하량 25만장을 넘겨 골드 플래티넘 인증을 받았다.

일본레코드협회는 매월 싱글과 음반 누적 출하량에 따라 골드(10만장 이상), 플래티넘(25만장 이상), 더블 플래티넘(50만장 이상) 등의 인증을 부여한다.

세븐틴 도겸X승관. 플레디스엔터테인먼트 제공

세븐틴 도겸X승관. 플레디스엔터테인먼트 제공

원본보기 아이콘

그룹 세븐틴의 메인 보컬 유닛 도겸X승관은 미니 1집 '소야곡'으로 골드 인증을 추가했다. 세븐틴은 이번 성과로 정한X원우, 에스쿱스X민규 유닛에 이어 세 번째 유닛 골드 인증을 기록했다. 단체 앨범을 포함하면 총 18장의 골드 디스크 인증 기록을 보유하게 됐다.


그룹 아일릿(ILLIT)은 일본 첫 번째 싱글 '토키 요 토마레(Toki Yo Tomare)'로 출하량 10만장을 돌파해 골드 인증을 받았다. 지난해 데뷔곡 '마그네틱(Magnetic)'으로 일본 내 여성 그룹 곡 중 최단기간 스트리밍 2억회(더블 플래티넘)를 달성한 바 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"가성비의 배신?"…샤오미 무선 이어폰서 통화정보 샌다

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기