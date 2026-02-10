본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]현대百, 계열사 호실적 전망·인천공항 면세점 기대감에 6%↑

오규민기자

입력2026.02.10 09:26

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

그룹 계열사인 한섬 의 증권가 호실적 전망과 인천공항 면세점 선정된 현대백화점 의 주가가 급등했다.


10일 오전 9시11분 기준 현대백화점은 전 거래일 대비 6500원(6.47%) 오른 10만7000원에 거래됐다.

우선 계열사 패션회사 한섬의 지난해 실적이 시장 기대치를 넘어서면서 장 초반 강세를 보이고 있다. 한섬은 지난해 4분기 매출액 4637억원, 영업이익 272억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 6.4%, 30.1% 증가한 수치로, 컨센서스 대비 매출액 3%, 영업이익 11%를 상회했다. 오전 9시12분 기준한섬은 전 거래일 대비 2250원(12.33%) 오른 2만500원에 거래됐다.

[특징주]현대百, 계열사 호실적 전망·인천공항 면세점 기대감에 6%↑
AD
원본보기 아이콘

인천공항 DF2 운영권 적격 사업자로 선정된 것도 호재다. 이진협 한화투자증권 연구원은 "DF2 권역의 25년 기준 연간 매출액은 5000억원 수준으로 추정되며 공헌이익률 36% 가정 시, DF2 운영을 통해 연간 -80억원 수준의 영업적자를 기록할 것으로 전망된다"면서도 "향후 환율 안정화 등으로 향수, 화장품·주류, 담배 등 카테고리의 면세가격 메리트가 확대된다면, 객당 매출액 상승에 따른 효율 개선으로 충분히 BEP 이상의 실적을 기록할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, 양도세 중과 '등록임대'로 전선 확대 지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"하루 커피 2~3잔, 치매 위험 낮춘다…디카페인은 아냐"

"정치인? 아이돌?", "국민 리더 선언"…'한동훈 콘서트' 말말말

"끔찍하고 역겨워" 트럼프, 美 최대 스포츠 '슈퍼볼' 맹비난…왜?

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

유럽 안보 전문가들 "트럼프, 전후질서 해체"…美 반박

새로운 이슈 보기