4월 9일, 11~12일 고양종합운동장서 공연

34개 도시 월드투어 출발점

12만명 운집 예상…인근 숙소 가격 급증

유통가, 아미 맞이 프로모션 준비

그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어 출정을 앞두고 첫 공연지인 경기 고양시 인근 숙소 가격이 최대 4배 가까이 상승한 것으로 나타났다. 3년 9개월 만에 완전체로 복귀하는 멤버들과 호흡하기 위해 BTS 팬클럽 아미(ARMY)가 운집하면서 인근 숙소는 웃돈을 주고도 빈방을 구하기가 쉽지 않은 상황이다. 유통가에서도 지난달 21일 서울 광화문 광장에서 열린 컴백 무대에 이어 대규모 인파에 따른 낙수효과를 기대하고 관람객을 맞이할 준비에 돌입했다.

7일 관련 업계에 따르면 BTS는 오는 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 공연 '아리랑'을 선보인다. 군 복무를 마친 멤버들의 복귀 이후 전 세계 34개 도시에서 82차례 진행 예정인 월드투어의 출발점이다. 3회 공연 모두 매진을 기록하며 누적으로 12만명이 넘는 BTS 팬들이 공연장을 찾을 것으로 예상된다.

경기도 고양 일산호수공원 노래하는 분수대에서 방탄소년단(BTS) 대표곡에 맞춰 화려한 분수쇼가 열리고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

모텔부터 5성급까지, 객실료 3~4배 뛰었다

이에 따라 관람객들이 묵을 숙소 가격도 껑충 뛰었다. 대표적으로 놀유니버스가 운영하는 초개인화 여행 플랫폼 트리플에 따르면 고양 지역 5성급 호텔인 소노캄고양의 1박 요금은 9~12일 기준 39만원에서 60만원으로 책정됐다. 비성수기 기준 평일 18만원, 주말 23만원 수준에서 3배 이상 상승한 금액이다.

업계 관계자는 "내국인뿐 아니라 온라인 여행플랫폼(OTA)을 통해 외국인들도 예약이 가능하지만, 가격대가 높은 스위트룸 등 일부 객실을 제외하고는 사실상 만실에 가깝다"고 말했다.

경기도 고양시 고양종합운동장에 방탄소년단(BTS) 월드투어를 환영하는 현수막이 걸려 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

다른 유형의 숙박 업체 상황도 마찬가지다. 평소 5만~8만원대에 형성된 인근 지역 모텔의 1박 가격은 10만~15만원대로 2배 이상 뛰었고, 3성급 호텔도 평소보다 3~4배가량 오른 23만~40만원 수준으로 가격이 형성됐다. 또 다른 관계자는 "방문객들의 예약은 제한하면서 온라인 사이트에 해당 숙소가 계속 노출될 수 있도록 평소보다 월등히 높은 가격을 붙인 사례들이 대부분일 것"이라며 "공연장 부근을 넘어 인접 지역까지 숙소를 물색하는 분위기"라고 전했다.

실제 디지털 여행 플랫폼 아고다에 따르면 BTS가 월드투어 일정 발표한 뒤 고양 지역 숙소 검색량은 전주 대비 약 8배 증가했고 6월 월드투어가 열릴 예정인 부산의 숙소 검색량도 47% 상승했다. 관심도는 내외국인을 가리지 않는다. 고양 공연 기간 숙소 검색량은 해외 여행객 기준 약 185배 늘었고 국내 여행객도 약 44배 증가했다.

12만 '아미 특수'…유통업계 잰걸음

대형마트와 백화점, 편의점 등 오프라인 판매 채널도 특수 잡기에 나섰다. 이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 90,800 전일대비 600 등락률 +0.67% 거래량 94,397 전일가 90,200 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 [Why&Next]개정 상법 후폭풍…이마트, 신세계푸드 편입 '제동' 노브랜드, 태국 첫 진출…방콕에 1호점 열고 K-유통 확장 가성비 한끼 대명사였는데 6000원도 '훌쩍'…마트·편의점 '반값' 공략 전 종목 시세 보기 는 공연장 인근 2.2㎞ 거리에 스타필드마켓 일산점을 운영 중이다. 이곳에서는 오는 13일까지 아미를 상징하는 보라색 아이템을 착장한 내·외국인 고객들이 1층 북라운드에서 인증샷을 촬영한 뒤 인스타그램에 필수 해시태그와 함께 이를 업로드하면 고객만족센터에서 신세계상품권 5000원권을 제공하는 이벤트를 진행한다. 외국인 관람객은 여권과 BTS 공연 티켓을 고객만족센터에 제시할 경우 신세계상품권 5000원권을 받을 수 있다.

롯데백화점 일산점은 오는 9일부터 12일까지 지하 2층 행사장에서 K팝 굿즈 팝업스토어(K-WAVE SHARP)를 개최한다. 또 5만원 이상 구매하는 방문객에게 '타이니탄(TinyTAN) 밴드'를, 10만원 이상 구매 시에는 '타이니탄 옷걸이'를 일일 한정 수량에 한해 랜덤으로 증정한다.

신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 323,000 전일대비 18,000 등락률 +5.90% 거래량 43,435 전일가 305,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"신세계, 백화점 산업 성장 지속 전망…목표가↑" [주末머니]신세계, 럭셔리가 성장률 '쓱' 끌었네 '버터떡' 만들고 비트코인 투자 배운다…'MZ' 사로잡은 '문센' 전 종목 시세 보기 백화점은 오는 12일까지 대규모 릴레이 프로모션 '신세계 글로벌 쇼핑 페스타'를 전개한다. 글로벌 시장에서 주목받는 K패션 브랜드 60여개가 참여해 신세계상품권 사은 행사와 다양한 프로모션을 진행한다. 중화권 고객에게는 이달 말까지 유니온페이 최대 10% 즉시 할인을 제공한다.

현대백화점 현대백화점 close 증권정보 069960 KOSPI 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 111,238 전일가 75,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 '버터떡' 만들고 비트코인 투자 배운다…'MZ' 사로잡은 '문센' 기름값 뛰고 물가 올라도 백화점에선 지갑 열렸다…봄세일 매출 30% '껑충' 현대백화점, '더현대 팝업 페스타' 개최…체험형 쇼핑 콘텐츠 강화 전 종목 시세 보기 은 공연장 인근 킨텍스점에서 외국인 고객을 대상으로 5000원 상당의 쇼핑 지원금과 8층 식당가에서 사용할 수 있는 1만원 할인권을 제공한다. 현대백화점 외국인 전용 멤버십인 'H포인트 글로벌' 가입하는 고객에게는 5000원 할인 쿠폰도 추가로 제공할 방침이다.

스타필드마켓 일산점에 방탄소년단(BTS) 팬클럽 아미를 위한 이벤트 안내문이 전시돼 있다. 원본보기 아이콘

편의점 업계는 지난달 광화문 공연의 경험을 토대로 관람객 수요가 높을 것으로 예상되는 상품군을 확대할 예정이다. 대표적으로 BGF리테일 BGF리테일 close 증권정보 282330 KOSPI 현재가 135,400 전일대비 1,500 등락률 +1.12% 거래량 18,284 전일가 133,900 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 CU, 아침·주말 간편식 50% 할인…"고물가 끼니 부담 완화" [클릭e종목]“BGF리테일, 日 편의점이 걸었던 길…목표주가 상향” [특징주]BGF리테일, CU 이동형 편의점 이익 기대감에 6%↑ 전 종목 시세 보기 이 운영하는 편의점 CU는 생수와 건전지, 보조배터리 등 필수 상품의 재고를 평소 대비 최대 약 60배까지 늘렸고, 간편식은 평소 대비 약 5배 수준으로 재고를 확보할 계획이다. 또 립밤, 선크림, 교통카드 등 BTS 협업 상품도 함께 준비한다.

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GS리테일 GS리테일 close 증권정보 007070 KOSPI 현재가 22,050 전일대비 600 등락률 +2.80% 거래량 102,085 전일가 21,450 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 GS25서 예금 토큰 결제…기업은행·한국은행과 업무협약 GS샵, 프리미엄 패션 방송 론칭…평일 오전 경쟁력 강화 [클릭 e종목]"GS리테일, 편의점 의미있는 회복국면…목표가↑" 전 종목 시세 보기 이 운영하는 편의점 GS25는 BTS 멤버 진이 글로벌 앰배서더를 맡은 주류 브랜드 '아이긴(IGIN)' 관련 주류와 굿즈를 공연장 인근 매장에 전진 배치하고, 먹을거리와 휴대폰 충전기, 건전지 등의 상품군도 기존 대형 이벤트 판매 데이터를 기반으로 준비할 방침이다. 이 밖에 코리아세븐이 운영하는 편의점 세븐일레븐도 간편식과 휴대폰 용품, 건전지 등을 평소 대비 최대 7배가량 확보할 예정이다. 세븐일레븐과 신세계그룹 계열 편의점 이마트24에서는 공연장 인근 일부 매장에 BTS 공연과 아미를 환영하는 현수막을 점포 전면에 부착할 계획이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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