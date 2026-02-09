반도체 소재가 살렸다…OCI, 4분기 실적 반등

반도체 소재 판매 증가

두 분기 만에 흑자 전환

4분기 영업이익 개선

연간 실적은 감소

반도체 소재 호조로 수익성 회복

OCI는 2025년 4분기 연결 기준 매출액 4673억원, 영업이익 28억원을 기록하며 두 개 분기 만에 영업이익 흑자 전환에 성공했다고 9일 밝혔다. 2025년 연간 연결 기준 매출액은 2조94억원, 영업이익은 4억원으로 전년 대비 감소했다.

4분기 매출은 유가 하락에 따른 카본케미칼 제품 가격 하락 영향으로 전 분기 대비 소폭 줄었으나, 반도체용 폴리실리콘을 비롯한 반도체 소재 전반의 판매량이 늘며 영업이익은 큰 폭으로 개선됐다.

부문별로 보면, 반도체 소재가 포함된 베이직케미칼 부문은 매출 2003억원, 영업이익 63억원을 기록했다. 반도체용 폴리실리콘과 과산화수소 등 주요 제품 판매 증가로 전 분기 대비 매출이 늘고 흑자 전환했다.

카본케미칼 부문은 유가 약세와 전 품목 정기보수 영향으로 매출 2841억원, 영업이익 15억원을 기록하며 전 분기 대비 감소했다.

OCI는 2026년 반도체 슈퍼사이클 진입에 따라 반도체용 폴리실리콘과 고순도 인산 등 주요 반도체 소재 수요가 점진적으로 확대될 것으로 기대하고 있다. 올해 상반기 고순도 인산 5000톤 증설을 완료하고, 과산화수소 가동률 회복과 하반기 스페셜티 카본블랙 증설을 통해 실적 개선에 나설 계획이다.

주주환원과 관련해 OCI는 2025년 회계연도 기준 100억원 규모의 자사주 매입 및 소각을 실시하고, 향후 3년간 별도 기준 총주주환원율 30% 이상을 목표로 현금배당과 자사주 매입·소각을 병행할 방침이다.





