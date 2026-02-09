로봇이 무술에 발차기까지…中서 휴머노이드 200여대 대형 공연

"마술·무술·노래 등 다양한 예술 융합"

중국 로봇 스타트업이 휴머노이드 로봇 200여대를 동원한 대형 공연을 선보여 관객들로부터 호응을 얻었다.

중국 로봇 기업 애지봇(Agibot·즈위안로보틱스)은 8일 오후 8시(현지시간) 대형 로봇 공연 '로봇의 신기한 밤'을 공개했다. 이날 공연은 애지봇 공식 플랫폼을 비롯해 신화통신·환구시보·봉황위성TV 등 주요 중국 매체를 통해 온라인 생중계됐다.

개막 무대에서는 20여대의 휴머노이드 로봇이 '칼군무'를 선보였다. 이중 로봇 한 대는 공중에서 와이어를 타고 무대 위를 가로질렀다. 인간 무용수도 소화하기 어려운 동작이었지만, 로봇의 움직임은 안정적이었다. 이어진 무술 공연에서는 수십 대의 로봇이 중국 전통 무술 동작을 재현했다.

로봇과 인간 배우가 함께 출연한 단막극에서는 로봇이 인간과 대사를 주고받으며 호흡을 맞춰 움직이는 모습이 연출됐다. 로봇 마술사가 카드 마술을 선보이는 무대도 관객의 시선을 끌었다. 이외에도 인간과의 정서를 고려한 공연도 다수 포함됐다. 인간 무용수와 왈츠를 추는 로봇, 청각장애인을 위한 수어 통역 로봇, 어린이들과 함께 무대에 오른 판다 로봇 등이 대표적이다.

애지봇은 이번 공연이 단순한 기술 시연을 넘어 200여 대의 로봇이 배우와 해설자이자 동시에 관객으로 기능하는 하나의 통합 시스템을 구현하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 반복적인 동작 수행을 넘어 복합적인 환경 속에서 다수의 로봇이 협업하며 공연을 운영할 수 있음을 입증했다는 것이다.

중국 증권시보는 이번 공연에 대해 "춤, 단막극, 마술, 무술, 노래, 패션쇼 등 다양한 예술 형식을 융합했다"며 "중국 로봇 산업이 '기능 실행' 단계를 넘어 '문화 표현' 영역으로 나아가고 있음을 보여줬다"고 평가했다.

한편 상하이에 본사를 둔 애지봇은 유니트리와 함께 중국의 '로봇 굴기'를 상징하는 기업으로 꼽힌다. 블룸버그 통신은 최근 시장조사업체 옴디아를 인용해 애지봇의 지난해 휴머노이드 로봇 출하량이 5168대로 세계 1위를 기록했다고 전했다.

애지봇은 중국 IT 기업 화웨이 출신의 천재 과학자 펑즈후이가 2023년 창업했고 화웨이에서 컴퓨팅 제품 부문을 이끌던 덩타이화도 최고경영자(CEO)로 참여하고 있다. 지난해에는 텐센트를 비롯해 란치벤처스, 롱치어테크놀로지, 월롱, 주하이화파그룹 등으로부터 투자를 유치하며 업계의 주목을 받기도 했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



