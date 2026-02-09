"에르메스 같아" 중국서 인기 폭발한 애플…이유는?

저가폰 보조금 혜택도 주요…최대 10만원

오렌지 중국 발음, '성공'과 비슷…온라인서 유행

아이폰17 프로. 엑스(X, 옛 트위터) 캡처 AD 원본보기 아이콘

중국 시장에서 경쟁에 밀렸던 애플이 지난해 4분기 사상 최대 실적을 기록하면서 부활했다. 기능적인 측면에서 선호도가 커진 탓이 아니라, 명품 브랜드를 연상케 하는 주황색 색상 때문이라는 분석이다.

7일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 최근 4분기 중국 내 아이폰 판매가 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다. 해당 분기 매출은 전년 동기 대비 38% 증가한 260억 달러를 기록했으며, 이는 전체 매출의 약 5분의 1을 차지했다.

애널리스트들은 아이폰 17 시리즈의 디자인 개편이 최신 기기를 한눈에 새롭고 고급스러운 제품으로 인식하게 함으로써 중국 내 애플의 지위 상징적 위상을 강화했다고 분석했다.

특히 선명한 오렌지색 신제품은 지난 가을 출시 이후 수천 건의 온라인 게시물과 팬들의 신제품 자랑 영상이 쏟아졌다. 이 폰은 프랑스 명품 브랜드 에르메스의 시그니처 색상과 유사해 '에르메스 오렌지'라 불리지만, 애플은 공식적으로 '코스믹 오렌지'라고 명명했다.

IDC 수석 연구 책임자 나빌라 포팔은 "단순해 보이지만, 눈에 띄는 디자인 변화, 특히 강렬한 오렌지 색상 도입이 구매자를 끌어모았다"고 설명했다.

저가폰 보조금 혜택도 주요…최대 10만원 지원

중국 정부의 저가폰 보조금 정책의 혜택도 주요했다는 평가다. 경제 활성화 정책으로 6000위안(약 127만원) 미만의 스마트폰 구매 시 최대 500위안(약 10만원)의 보조금을 받게 되는데, 아이폰 17 기본형 모델이 이 범위 안에 들어온다.

화웨이의 실적 부전도 애플에 반사이익을 전해줬다. 하모니 운영체제에 대한 사용자 불만으로 지난 분기 판매량이 약 10% 감소했으며, 이에 4분기 중국 내 점유율도 21.8%로 애플이 1위에 올라섰다.

오렌지 중국 발음, '성공'과 비슷…온라인서 유행

오렌지의 중국어 발음이 '성공'과 발음이 같다는 점도 애플의 부활에 영향을 미쳤다. 오렌지를 뜻하는 한자 '등(橙)'은 성공의 '성(成)'은 모두 '청'으로 읽혀 발음이 같다. 온라인상에선 "모든 소망이 오렌지(성공)가 되길"이라는 말과 함께 아이폰 17 프로 영상을 올리는 것이 유행했다.

부유함을 과시하며 팔로워를 확보한 인플루언서 안량(安亮)도 최근 영상에서 "오렌지색을 선택하면 모두가 이게 신형 아이폰 17임을 안다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>