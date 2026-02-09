현대로템, 사우디 국제 방산 전시회 참가

중동 지역 최대 방산 전시회

지상무기체계·미래 전장 대응 기술 선보여

현대로템이 중동 시장 공략을 위해 '사우디아라비아 국제 방위산업 전시회 2026'에 참가한다고 9일 밝혔다.

중동 지역 최대 방산 전시회인 이번 전시회는 사우디 정부가 추진하고 있는 국방 산업 자립화 전략 '비전 2030'의 핵심 행사다. 올해로 3회째를 맞이했다.

현대로템은 이번 전시회에서 지상무기체계와 미래 전장 대응 기술을 앞세워 중동 시장 진출을 위한 기반 마련에 집중할 계획이다. 특히 기동무기체계와 유·무인 복합체계, 수소 모빌리티 등 핵심 방산 기술력을 소개할 예정이다.

현대로템은 전시관에서 글로벌 시장에서 우수한 평가를 받고 있는 K2전차를 비롯해 장애물개척전차, 구난전차 등 K2 전차 기반의 다양한 계열전차 목업을 선보인다. 또 수출형으로 개발한 30t급 차륜형장갑차와 함께 기존 차륜형장갑차 플랫폼을 활용한 지휘소용차량, 의무후송차량 목업을 전시한다.

현대로템은 이번 전시회에서 처음으로 드론 방어 체계를 접목한 다목적 무인차량(HR-셰르파)을 선보인다. 이 방어 체계는 레이다가 드론을 탐지해 방어 체계를 구축하고 경계·감시 임무를 수행한다. HR-셰르파는 임무에 따라 다양한 장비를 탑재할 수 있는 무인 플랫폼으로 여섯 바퀴에 모두 인휠 모터(In-Wheel Motor)가 적용됐다. 각 바퀴에 추진 장치가 달리는 이 구조는 차량의 추진력을 올릴 뿐만 아니라 개별 바퀴에 이상이 생기더라도 다른 바퀴로 차량 구동이 계속 가능하게 한다.

이와 함께 실물 크기의 HR-셰르파 목업과 정찰용 드론, 지대공 유도 미사일 시스템, 지대지 유도 미사일 시스템이 탑재된 3분의 1 사이즈 목업이 전시돼 현대전과 미래전에서의 새로운 대응책을 제시한다.

현대로템은 지난해 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회에서 첫 선을 보였던 수소연료전지 기반 무인 모빌리티 전동화 플랫폼 블랙 베일(Black Veil)을 해외 시장에 처음으로 공개한다.

현대로템 관계자는 "급변하는 미래 전장 환경에 맞춰 인공지능(AI), 무인화, 수소 등 미래 첨단기술 기반 지상무기체계의 다양한 운용 능력을 알릴 예정"이라고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



