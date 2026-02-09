본문 바로가기
[클릭 e종목]"HD현대일렉트릭 목표가 ↑…배전서도 성장 기대"

박승욱기자

입력2026.02.09 07:40

하나증권은 HD현대일렉트릭 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 108만원으로 기존 대비 20% 상향한다고 9일 밝혔다.

유재선 하나증권 연구원은 "지난해 4분기 신규 수주가 감소했으나 고객사와의 합의 시점 영향일 뿐 시장의 수요는 여전히 강하다"며 "올해 1분기 기존 주요 고객과의 다수 계약이 이뤄질 것으로 보인다"고 전망했다.


이어 "765kV, 친환경 가스절연개폐장치(GIS) 등 단가가 높은 특수변압기 시장도 유의미한 수요가 확인되고 있는 가운데 청주 배전캠퍼스 가동이 시작됐으며 점진적 매출 성장 속도에 맞춰 증설 또한 순차적으로 이뤄질 전망"이라며 "중저압차단기 미국보험협회시험소인증(UL) 인증 획득 이후 배전 제품 미국 시장 진출이 본격화하고 있으며, 빅테크향 배전 제품 공급도 향후 2~3년에 걸쳐 증가할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

유 연구원은 "지난해 4분기 매출액은 전년 대비 42.6% 증가한 1조1632억원으로, 전력기기는 중동향 고압차단기 남품 일정 영향에 매출이 줄었으나 중동, 유럽 등 전력변압기 중심 성장세는 여전히 견조하다"며 "배전기기는 국내 반도체클러스터향 배전반과 배전변압기, 해외 중저압차단기 등 모든 제품군에서 증가 추세를 보이고 있으며, 회전기기는 납품 일정 변경으로 해외 수요가 줄었으나 국내는 양호하다"고 전했다.


그는 "영업이익은 3209억원으로 전년 대비 93.0% 증가했으며 이익률도 27.6%로 역대 최고치를 경신했다"며 "전력기기가 전사 실적을 견인하면서 미국 종속법인에서 수익성이 높은 프로젝트의 납품 실적 증가로 마진이 개선됐으며 배전기기는 국내와 중동 배전반 실적이 확대되고, 중저압차단기 해외 수요도 증가한 영향"이라고 설명했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

