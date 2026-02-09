본문 바로가기
트럼프, 온두라스 대통령 마러라고로 초대해 회동

황윤주기자

입력2026.02.09 01:41

트럼프, 온두라스 대선에서 '공개 지지'
안보분야 파트너십 강조

도널드 트럼프 대통령이 마러라고에서 아스푸라 온두라스 대통령(왼쪽)을 만나 기념촬영을 하고 있다. 트루스소셜

도널드 트럼프 대통령이 마러라고에서 아스푸라 온두라스 대통령(왼쪽)을 만나 기념촬영을 하고 있다. 트루스소셜

도널드 트럼프 미국 대통령이 나스리 티토 아스푸라 온두라스 신임 대통령과 회동했다고 밝혔다.


8일(현지시간) 사회관계망 서비스 트루스소셜에 따르면 트럼프 대통령은 전날 아스푸라 대통령을 플로리다주 마러라고 리조트로 초대해 환담했다.

트럼프 대통령은 "티토와 나는 동일한 '아메리카 퍼스트' 가치를 공유하고 있다"며 "우리는 안보 분야에서 긴밀한 파트너십을 맺고 있으며, 위험한 카르텔과 마약 밀매업자에 대응하고 불법 이민자와 갱단을 미국에서 추방하기 위해 협력하고 있다"고 말했다.


트럼프 대통령은 "우리는 양국 간 투자와 무역을 포함한 많은 다른 사안들도 논의했다"며 "나는 아스푸라 대통령을 다시 미국으로 맞이하기를 고대한다"고 덧붙였다.


트럼프 대통령은 지난해 온두라스 대선 당시 우파 후보인 아스푸라 대통령을 공개 지지했다. 중남미에 친미 정권을 수립하고 중국의 영향력을 차단하기 위해서였다. 그 결과 아스푸라 대통령은 중도 야권 후보에 근소한 차이로 승리했다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
