"와이프, 가족들 고생했다" 눈물…'깜짝 銀' 스노보더 김상겸, 韓 올림픽 '400번째 메달' 주인공(종합)

김상겸, 스노보드 평행대회전 은메달

밀라노·코르티나 대회서 언더독 반란

코시르, 피슈날러, 잠피로프 연파

결승전 카를에 0.19초 차 접전 분패

개인 과 한국 선수단 첫 메달 주인공

한국 스노보드 알파인의 37세 베테랑 김상겸(하이원)이 '언더독의 반란'을 일으켰다.

그는 8일(현지시간) 이탈리아 손드리오주의 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 결승에서 베냐민 카를(오스트리아)에게 0.19초 차이로 졌지만 귀중한 은메달을 획득했다. 김상겸의 올림픽 첫 메달이자 이번 대회 대한민국 선수단의 첫 번째 메달이다.

김상겸이 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 시상식에서 은메달을 깨무는 세리머니를 펼치고 있다. 리비뇨(이탈리아)=연합뉴스

한국 스키·스노보드는 2018년 평창 대회에서 이상호(넥센윈가드)가 이 종목 은메달을 획득해 사상 첫 올림픽 입상에 성공한 지 8년 만에 같은 종목에서 메달을 추가했다. 김상겸은 대한민국 스포츠 사상 '400번째 메달리스트'로 이름을 남겼다. 한국은 1948년 런던 하계 올림픽에서 김성집(역도)이 동메달을 따낸 이후 동계올림픽 80개(금33·은31·동16)와 하계올림픽 320개(금109·은100·동111)로 통산 400개 메달을 수집했다.

스노보드를 타고 두 선수가 나란히 달리며 속도를 겨루는 평행대회전에선 32명의 선수가 예선에서 두 코스를 한 차례씩 달려 합산 기록에 따라 상위 16명이 결선에 진출했다. 16강부터 결승까지 단판 승부 방식으로 순위를 가렸다. 평행대회전 결선에서는 시드 순위가 높은 선수가 코스를 먼저 선택할 수 있다.

김상겸(하이원)은 이날 예선에서 1·2차 시기 합계 1분 27초 18을 기록, 8위로 결선에 합류했다. 그는 첫 경기인 16강에서 슬로베니아의 잔 코시르가 경기 후반 넘어지는 행운이 따랐고, 8강에서 강력한 우승 후보인 개최국 이탈리아의 롤란드 피슈날러를 꺾고 4강에 진출했다. 피슈날러는 이번 시즌 3승을 거두며 월드컵 남자 평행대회전 세계랭킹 1위다.

김상겸이 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 준결승에서 승리한 뒤 환호하고 있다. 리비뇨(이탈리아)=연합뉴스

준결승전에서도 이변이 나왔다. 상대는 불가리아의 강자 테르벨 잠피로프. 초반 큰 격차로 뒤처지며 위기를 맞기도 했지만 백전노장의 저력은 후반에 드러났다. 2차 코스를 통과하며 가공할 속도로 추격을 시작했고 결승선 직전 대역전극을 완성했다. 0.23초 차 승리다. 김상겸은 결승전에서 디펜딩 챔피언인 카를에게 앞서나가다가 결승선을 앞두고 아쉽게 역전을 허용했다.

김상겸은 4번째 올림픽 도전 만에 포디움에 오르는 감격을 누렸다. 2014 소치 대회 평행대회전 17위, 2018 평창 대회 15위, 2022 베이징 대회 24위를 거쳐 이번에는 수직으로 상승했다. 김상겸은 경기 직후 인터뷰에서 "메달을 보고 열심히 했는데 좋은 결과가 나와서 너무 기쁘다. 와이프랑 가족들이 너무 고생했다"고 눈물을 흘렸다. 이어 "예선 2차전에서 자신감을 찾았다. 8강전이 고비라고 생각했다"면서 "앞으로도 꾸준하게 노력하면 좋은 결과를 만들 수 있을 것 같다"고 말했다.

김상겸이 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 시상식에서 큰절을 하고 있다. 리비뇨(이탈리아)=연합뉴스

평창 은메달리스트 이상호는 이번 대회 직전 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 우승하며 메달 기대감을 키웠지만, 16강에서 안드레아스 프로메거(오스트리아)에게 0.17초 차로 지면서 8강에 오르지 못했다. 2022년 베이징 대회 8강 탈락의 아쉬움을 딛고 시상대 복귀를 노렸으나 이번에도 메달 획득이 불발됐다. 김상겸, 이상호와 함께 출전한 조완희(전북스키협회)는 예선 18위(1분 27초 76)로 결선 무대를 밟지 못했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



