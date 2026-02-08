본문 바로가기
[속보]박수기·이귀순 단일화…광산구청장 단일후보 박수기 결정

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.08 19:12

여론조사 통해 단일화 성사
9일 기자회견서 공식 발표 예정

광주 광산구청장 선거에 출마를 준비해온 박수기·이귀순 광주시의원 간 후보 단일화가 박수기 의원으로 정리된 것으로 알려졌다.

박수기 의원.

박수기 의원.

8일 정치권 등에 따르면 두 후보는 여론조사를 통한 단일화 절차를 진행했으며, 그 결과 박수기 의원이 단일후보로 결정된 것으로 전해졌다. 단일화 결과는 오는 9일 오전 기자회견을 통해 공식 발표될 예정이다. 박수기 의원은 본지와 통화에서 "공식적인 내용은 내일 기자회견을 통해 밝힐 예정"이라고 간단히 답했다.


앞서 두 의원은 시의회에서 기자들과 만나 "행정통합 등 급변하는 정치 상황 속에서 구청장 출마 후보군을 빠르게 정리해 선거 효율성을 높일 필요가 있다는 데 뜻을 같이해 단일화에 나섰다"고 밝힌 바 있다.

공천심사 서류 제출 시한이 임박한 점도 단일화 추진에 영향을 미친 것으로 보인다. 단일화 방식은 설문조사 형태의 여론조사로, 휴대전화 문자 발송 방식으로 비공개 진행된 것으로 알려졌다.


이날 기자회견에서는 광산구을 소속 시의원들과 함께 통합특별시 추진을 강조하는 '원팀' 선언도 진행될 예정이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

