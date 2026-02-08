본문 바로가기
"생명나눔 실천" … 창원시설공단, '사랑의 헌혈' 행사 가져

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.08 14:26

경남 창원시설공단은 사랑의 헌혈 행사를 통해 생명나눔 실천과 문화 확산에 동참했다.

'사랑의 헌혈'에 참여한 창원시설공단 직원.

지난 5일 열린 헌혈 행사는 참여 인구 감소로 혈액 수급에 어려움이 지속되는 상황에서, 공기업으로서 사회적 책임을 실천하고 안정적인 혈액 공급에 기여하고자 마련됐다.


행사에는 자발적으로 참여한 직원 45명이 따뜻한 나눔의 뜻을 보태 의미를 더했다.

공단은 연중 정기적인 헌혈 활동을 운영하며 직원의 자발적 참여를 독려하고 있으며, 이와 함께 지역사회 취약계층을 위한 다양한 사회공헌활동을 지속해서 추진하고 있다.


이경균 이사장 직무대행은 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가며 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
