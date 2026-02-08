“유커의 발걸음 다시 센텀으로”… 신세계 센텀시티, 춘절 마케팅 가동

중국인 고객 매출 급증세… K브랜드 선호도 높아져



9∼28일, 포토존·체험형 콘텐츠·할인 혜택 등 총력

과거의 유커가 밥솥과 화장품을 싹쓸이했다면, 지금의 '新 유커'는 경험을 소비한다.

신세계 센텀시티는 중국 최대의 명절이자 음력 설을 뜻하는 춘절 연휴(2월 15∼23일)를 맞아 '유커 모시기'에 나선다.

이번 춘절은 최근 10년 만의 가장 긴 연휴에다 한시적 무비자 입국 허용과 한류 문화 등의 요인이 겹치며, 부산항에 정박하는 중국발 크루즈가 전년 대비 40%가량 증가할 것으로 예상된다.

특히 2월 한 달에만 11차례에 걸쳐 약 5만5000명의 중국발 크루즈 관광객(승객 정원 기준)이 부산항을 찾을 것으로 보여 관련 마케팅에 총력을 기울인다는 계획이다.

▲중국인 고객 성장세, K 브랜드로 수요 다변화

최고 수준의 브랜드 라인업과 엔터테인먼트 시설을 갖춰 '글로벌 쇼핑 랜드마크'로 자리 잡은 센텀시티는 지난해 기준 중국인 매출에서 신세계백화점 지방 점포 중 압도적인 1위를 기록했다.

실제로, 지난해 외국인 고객 매출이 전년 대비 60%가량 증가한 가운데, 중국인 고객 매출은 이를 웃돌며 100%가량 가파른 신장세를 나타냈다. 이에 2024년 2%대에 머물던 외국인 매출 비중이 지난해 처음으로 5%를 돌파하기도 했다.

과거 명품 중심이었던 중국인 고객의 선호 장르 또한 'K 브랜드' 위주로 다변화되고 있는 것으로 분석된다.

대표적으로, K 코스메틱 브랜드 '탬버린즈'는 퍼퓸 카테고리에서 해외 브랜드들을 제치고 매출 1위를 차지했으며, K선글라스로 인기를 얻고 있는 '젠틀몬스터'와 K패션 브랜드 '이미스'는 각각 매출 신장률 103%, 109%를 기록하면서 가파른 성장세를 나타냈다.

▲춘절 마케팅으로 유커 발길 붙잡아

센텀시티는 9일부터 28일까지 다양한 방식의 마케팅을 전개하며 유커의 발길을 사로잡는다는 계획이다.

우선, 지하 2층 중앙광장 입구에는 'GOOD 福 DAY'라는 환영 문구로 디자인한 포토존을 조성하고, 주요 이동통로와 편의시설 주변에 연출물을 설치하는 등 백화점 곳곳을 춘절 분위기로 장식하며 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.

오는 22일 아카데미에서는 떡국과 잡채 등 한국 설의 대표 음식을 만들어보는 'K푸드 쿠킹 클래스'를 진행하며, K컬처를 경험하고자 하는 고객의 니즈를 충족시킬 예정이다.

또, 백화점 소개와 편의시설 안내를 비롯해 K-패션, 뷰티, 푸드, 컬처 등 4가지 테마로 구성한 외국인 전용 가이드 리플렛을 제작해 쇼핑 편의성을 높였다.

▲각종 할인 혜택과 프로모션도 다채롭다.

글로벌 관광지 해운대에 위치한 백화점의 장점을 살려 인근의 파라다이스호텔과 협업해 중화권 투숙객을 대상으로 할인권과 스파랜드 이용권(프리미엄 디럭스 이상 객실에 한함) 등이 포함된 전용 바우처를 제공함으로써, 백화점을 방문할 수 있는 집객 요인을 마련했다.

아울러, 유니온페이(∼28일)와 위챗페이(13∼22일) 등 간편결제 수단을 이용하면 패션/잡화/코스메틱 단일 브랜드에서 20/40/60만원 이상 구매 시 5% 신세계 상품권을 증정하는 프로모션도 진행되며, 사은 행사장에서는 20만원 이상 구매 고객을 대상으로 한국 간식 6종으로 구성된 '센텀 K-스낵 패키지'를 300개 한정 수량으로 제공(이상 글로벌 멤버십 회원 한정)한다.

신세계 센텀시티 김경훈 영업기획팀장은 "이번 춘절 연휴를 맞아 부산을 찾는 중국인 관광객이 증가할 것으로 예상됨에 따라 차별화된 프로모션을 통해 집객 요소를 강화했다"며 "5월 노동절과 9월 중추절까지 유커 유입이 연중 계속될 것으로 전망돼 지속적인 타겟 마케팅을 펼칠 계획"이라고 말했다.





