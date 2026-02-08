명창환, 여수시장 선거판 흔드는 ‘주요 핵심 카드’로 부상

조국혁신당 입당으로 독주 모멘텀 형성

정당 선택 넘어선 '확장 전략'

중앙-지방 연결고리 강화…선거 구도 재편'

제3의 흐름'에서 '주도 세력'으로 전환

여수시장 선거 다자대결(KBC광주방송과 광남일보 실시한 여론조사). 중앙선거여론조사심의위원회 제공

오는 6·3 여수시장 선거를 앞두고 정치 지형이 강하게 요동치고 있다. 현 시장의 지지율을 훌쩍 뛰어넘어 선두로 올라선 명창환 전 전남도 부지사가 조국혁신당에 전격 입당했다. 이번 선택은 단순한 당적 변경을 넘어, 선거판을 재편할 '전략적 승부수'로 평가된다.

명 전 부지사의 입당은 지지층의 외연 확장을 겨냥한 행보로 평가된다. 조국혁신당이 내세우는 정치개혁·공정·지역 균형의 메시지는 기존 지지층은 물론, 중도와 청년 유권자에게도 접점을 넓힐 수 있는 카드다.

무소속 한계를 벗고 정당 조직력을 갖추면서 정책 메시지의 전달력과 현장 동원력 역시 한층 강화됐다는 분석이 나온다. 또 전남도 행정 경험을 바탕으로 한 정책 전문성에, 정당 네트워크까지 더해지면서 '실행력 있는 시장' 이미지가 부각된다.

지역 산업 회복, 일자리 창출, 해양·관광 자원의 고도화 등 여수의 핵심 현안을 중앙과 연결해 풀 수 있는 교두보를 마련했다는 평가다. 이번 입당으로 여수시장 선거는 단순한 양자 대결을 넘어 다층적 경쟁 구도로 전환될 가능성이 커졌다.

특히 명 전 부지사는 개혁 의제와 지역 발전 비전을 전면에 내세워 기존 프레임을 흔들며, 주도권을 쥘 수 있는 다양한 조건을 갖췄다는 관측이 여수 시민들에 강한 인상을 주고 있다.

명 전 부지사의 강점은 명확하다. '말의 정치'가 아닌 '일하는 정치'를 강조하며, 지방분권·산업 전환·청년 기회 확대 등 구체적 과제를 선명한 언어로 제시한다. 이는 정책 경쟁에서 차별화를 만들고, 유권자의 선택을 이끄는 동력이 될 수 있다.

종합하면, 명 전 부지사의 조국혁신당 입당은 선거 전략의 재정비이자 판을 흔드는 변화의 촉발점이다. 지지층 확장, 정책 실행력, 조직력이라는 세 가지 축이 맞물릴 경우 독주 체제로 도약할 가능성도 충분하다.

이제 관건은 현장에서의 설득력과 비전의 실천력이다. 여수 산업단지 암울한 상황에 과연 여수의 선택이 어디로 향할지, 선거 시계는 결전의 날로 어김없이 가고 있다.

기사에 인용된 이번 여론조사는 KBC광주방송과 광남일보가 여론조사 전문기관 리서치뷰에 의뢰한 조사로 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



