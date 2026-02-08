본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

스포츠

이스라엘 봅슬레이 대표팀 숙소 털렸다

노우래기자

입력2026.02.08 05:29

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코르티나담페초 인근 아파트 절도범 침입
여권과 귀중품 도난, 현지 경찰 수사 착수

이스라엘 봅슬레이 대표팀 숙소에 절도범이 침입했다.


이스라엘 봅슬레이 대표팀의 파일럿인 AJ 에덜먼은 8일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "훈련 숙소로 쓰던 아파트에 도둑이 들어 수천달러 상당의 물품과 여권을 가져갔다. 정말 파란만장한 시즌"이라는 글을 올렸다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 훈련 숙소로 사용하던 아파트에 절도범이 침범해 선수들의 귀중품을 훔쳐 가는 사건이 벌어졌다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 도난 사건이 벌어진 이스라엘 봅슬레이 대표팀의 숙소다. AJ 에덜먼 엑스(X·옛 트위터) 캡처

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 도난 사건이 벌어진 이스라엘 봅슬레이 대표팀의 숙소다. AJ 에덜먼 엑스(X·옛 트위터) 캡처

AD
원본보기 아이콘

절도범은 선수들이 머물던 아파트에서 여권을 비롯해 훈련 장비와 캐리어, 신발 등을 훔쳐 갔다. 대표팀 일부 선수들은 아직 이탈리아에 도착하지 않았고, 선수들은 다음 주까지 이 숙소에서 머물 예정이었다. 현지 경찰이 수사에 나섰다.

2018 평창 대회 스켈레톤에 출전했던 에덜먼은 이번 대회에선 봅슬레이를 탄다. 이스라엘은 2인승과 4인승 종목 모두 참가하고, 에덜먼은 두 종목 모두 파일럿을 맡는다. 이스라엘은 애초 올림픽 출전권을 따내지 못했지만, 영국이 배정받은 출전권 1장을 반납하면서 극적으로 올림픽 무대를 밟았다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"요즘 고객님들 가격은 안 봐요" 과일 하나 팔려고 밭부터 계약하는 백화점들 "요즘 고객님들 가격은 안 봐요" 과일 하나 팔려고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"미모 金" 피겨 차준환, 보그 최고 미남 선수 선정

"우리도 출전했어요"…'동계올림픽 이색 출전국'

"편의점 3000원대도 나와"…희소성 없어진 두쫀쿠 열풍 식나

"입과 소리가 따로"…머라이어 캐리, 올림픽 개막식 립싱크 논란

"K팝 아이돌 꿈꿨지만 사기에 성추행 피해"…BBC 외국인 연습생 폭로 보도

영국, F-35 스텔스기 중동 전진 배치…美·이란 긴장 대비

내일 아침 최저 -18도까지 '뚝', 전국 종일 영하권

새로운 이슈 보기