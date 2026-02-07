본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

진도군수 베트남 처녀 수입 발언 논란…고개숙인 '전남도'

호남취재본부 심진석기자

입력2026.02.07 16:13

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다문화·인권 가치 훼손 사안…재발 방지
인권·성인지 감수성·다문화 이해 교육 강화

전남도청 전경

전남도청 전경

AD
원본보기 아이콘

전라남도는 최근 광주·전남 행정통합 타운홀 미팅에서 발생한 진도군수의 부적절한 발언과 관련해 주한 베트남 대사관과 베트남 정부, 깊은 상처를 받은 베트남 국민과 여성들에게 공식 사과했다. 또 차별적 언행 재발 방지를 위한 인권·성인지 감수성 강화 대책을 추진하겠다는 입장도 천명했다.


전남도는 7일 타운홀 미팅 질의 과정에서 나온 '수입' 등 표현은 사람의 존엄성을 훼손하고 여성을 도구화하는 것으로, 어떠한 맥락에서도 결코 정당화될 수 없다고 밝혔다. 그러면서 전남도가 지향해온 인권 존중·성평등·다문화 포용의 가치와도 정면으로 배치된다는 점을 분명히 했다.

특히 베트남이 전남도와 각별한 의미를 지닌 나라라는 점에서 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있다고 부연했다.


현재 다수의 베트남 출신 도민들이 전남 지역에 정착해 공동체의 소중한 구성원으로 살아가고 있으며, 호치민시·껀터시·동나이성과는 문화관광·농업·경제통상 등 다양한 분야에서 긴밀한 협력관계를 이어오고 있다. 이러한 상황에서 발생한 이번 일이 더욱 뼈아프고 부끄러운 일이라는 게 전남도 입장이다.


전남도는 이번 일을 계기로 공직사회 전반의 인권·성인지 감수성과 다문화 이해 교육을 대폭 강화할 방침이다. 특히 공적 발언이 지닌 책임과 무게를 모든 공직자가 깊이 인식하도록 하고, 어떠한 상황에서도 차별적 언행이 재발하지 않도록 내부 점검과 예방 체계를 철저히 구축하겠다고 강조했다.

전남도 관계자는 "다시 한번 이번 일로 상처를 입은 베트남 국민과 여성들께 깊은 위로와 사과의 뜻을 전한다"며 "젊고 역동적인 성장 잠재력을 바탕으로 세계의 중심 국가로 도약하고 있는 베트남과의 관계를 더욱 굳건히 다질 수 있도록 진정성 있는 노력을 이어가겠다"고 고개 숙여 사과했다.


한편 김희수 진도군수는 지난 4일 전남 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 '찾아가는 타운홀미팅' 행사에서 "광주·전남이 통합을 할 때 인구소멸을 막기위한 대책을 마련해야 한다"며 "스리랑카나 베트남 쪽 처녀를 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책을 준비해야 한다"는 발언을 해 국내외 비난이 쏟아졌다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

최신폰 놔두고 10만원짜리 구형 아이폰 찾는다…애플이 '업데이트' 꺼내든 이유 최신폰 놔두고 10만원짜리 구형 아이폰 찾는다…애... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"김수현 소아성애자"…이정섭 감독, 명예훼손 혐의로 검찰 송치

"편의점 3000원대도 나와"…희소성 없어진 두쫀쿠 열풍 식나

"입과 소리가 따로"…머라이어 캐리, 올림픽 개막식 립싱크 논란

1심 징역형·2심 무죄… '성유리 남편' 안성현, 결국 대법원行

호텔 방 숨은 카메라가 실시간 스트리밍…中 '스파이캠' 확산

다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다

中, '탈달러' 속 15개월 연속 금 사들여

새로운 이슈 보기