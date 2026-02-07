본문 바로가기
구미경찰서, 설명절 범죄예방 특별치안활동 총력

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.07 14:47

경북 구미경찰서는 지난 6일 4층 소회의실에서 각 과장, 계(팀)장, 관내 全 지역경찰관서장 등이 참석한 가운데 2.9.(월)부터 2. 18.(수)까지 평온한 설을 위한 '26년 2월 범죄예방·대응 전략회의를 개최했다.

소회의실에서 각 과장, 계(팀)장, 관내 全 지역경찰관서장 등이 참석한 가운데 2.9.(월)부터 2. 18.(수)까지 평온한 설을 위한 '26년 2월 범죄예방·대응 전략회의를 개최했다./구미경찰서 제공

소회의실에서 각 과장, 계(팀)장, 관내 全 지역경찰관서장 등이 참석한 가운데 2.9.(월)부터 2. 18.(수)까지 평온한 설을 위한 '26년 2월 범죄예방·대응 전략회의를 개최했다./구미경찰서 제공

이날 전략회의는 구미경찰서 범죄예방대응과를 주관으로 최근 3년간 설 연휴 기간 112신고 대비 접수 건수, 사건 종별 등을 정밀 분석한 자료를 통해 진행됐다.


특히, 설 연휴 기간은 가정폭력, 피싱 사기, 절도, 음주운전 등 각종 범죄피해가 발생할 가능성이 높은 만큼 구미경찰서 범죄예방진단팀(CPO)과 각 해당 부서의 맞춤형 예방·대책 등이 보고됐다.

구미 경찰은 설 연휴 기간 긴급신고가 접수되면 관할 지역관서장이나 순찰팀장이 현장에 임장하고, 신속한 상황지휘 및 전파와 엄정한 조치로 적극적으로 대응할 계획이며, 가정폭력과 아동학대 등에 대한 사전 전수점검, 강·절도 등 민생침해 범죄에 대한 엄정 수사, 고속도로 연계국도 등에 대한 귀성·귀경길 교통안전 확보 등 평온한 설 연휴를 위해 총력 대응할 계획이다.


유오재 구미경찰서장은 "각 기능과 지역 경찰이 함께 하는 설 특별치안대책을 펼치고, 가시적 범죄예방활동을 지속해서 전개함으로써 평온한 명절 분위기 조성과 시민의 안전 확보에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
