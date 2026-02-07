인도주의 실천…기상악화 속 中어선 환자 2명 긴급 이송

목포해경, 기상악화 속 구조신고 받고 출동

골절·출혈 환자 구조…“생명 앞에 국경 없다”

지난 6일 전남 신안군 인근 해역에서 작업 중 부상을 당한 중국국적 어선 한 선원이 목포해경에 의해 병원으로 긴급 이송된 뒤 치료를 받고 있다. 목포해경 제공

중국 어선에서 발생한 응급환자 2명이 해경에 의해 잇따라 이송됐다.

목포해양경찰서는 지난 6일 전남 신안군 가거도와 홍도 인근 해역에서 긴급피난 중이던 중국어선으로부터 응급환자 발생 신고를 접수하고, 중국인 선원 2명을 구조해 치료를 받도록 조치했다고 7일 밝혔다.

해경에 따르면 이날 오후 2시 40분께 홍도 인근 해역에서 순찰 중이던 1508함은 중국 어선으로부터 비상주파수 통신을 통해 응급환자 발생 신고를 받았다.

환자 A씨는 이틀 전 머리를 다친 뒤 별다른 이상이 없었으나, 당일 갑작스러운 출혈이 발생해 해경에 구조를 요청한 것으로 전해졌다.

A씨는 해경에 의해 홍도 보건지소로 이송돼 응급처치와 약물 치료를 받은 뒤 어선으로 복귀했다.

앞서 같은 날 오후 1시 30분께 가거도 인근 해역에선 그물 작업 중이던 B씨가 사고로 오른팔과 손가락이 골절됐다는 신고가 1509함에 접수됐다.

B씨는 가거도 보건지소로 옮겨졌으며, 초진 결과 전문 치료가 지연될 경우 구획증후군으로 진행될 우려가 있다는 판단에 따라 육지 병원으로의 이송이 결정됐다.

해경은 높은 파도 속에서 응급처치를 병행하며 B씨를 육지로 이송해 소방 당국에 인계했다.

해경은 이송 과정에서 출입국관리당국과 협조해 긴급 상륙 허가 절차를 진행한 것으로 알려졌다.

목포해경 관계자는 "해상에서 발생하는 응급상황에 대해 국적과 관계없이 구조 조치를 실시하고 있다"며 "유사 상황 발생 시에도 신속히 대응하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



