아이 아픈 밤, 다시 켜진 불빛… 양산시 '달빛어린이병원' 6년 만에 재개

평일 밤 11시까지, 주말·공휴일 오전 9시부터 밤 10시까지 진료



물금읍 소재 한아름병원 신규 지정되면서 3월 1일부터 본격 운영

한밤중 아이가 아파도 갈 곳이 없던 양산에 다시 불이 켜졌다.

경남 양산시는 물금읍 소재 '한아름병원'이 지난 2일 경남도로부터 '야간·휴일 소아 진료기관(달빛어린이병원)'으로 신규 지정되면서 오는 3월 1일부터 본격적인 운영에 들어간다고 전했다.

양산시의 달빛어린이병원 운영은 지난 2020년 코로나19 팬데믹의 영향으로 (구)웅상중앙병원이 달빛어린이병원 운영을 중단한 후 약 6년 만의 성과다.

그동안 달빛어린이병원 신규 신청 의료기관이 없어 야간과 휴일 소아 진료공백이 지속돼 왔으며, 특히 양산시는 타 지자체와 비교해 소아 인구 비율과 진료 수요가 높아 시민들이 큰 불편을 겪어왔다.

아이들을 키우는 부모들은 아이가 밤이나 주말에 아플 경우 다음 날 아침까지 해열제로 버티며 병원 문이 열리기를 기다리는 이른바 '오픈런' 현상을 겪거나, 경증 질환임에도 응급실을 이용하며 장시간 대기와 높은 의료비를 부담하는 등 이중고를 감내해야 했다.

양산시는 이러한 의료공백을 해소하기 위해 시의회와 긴밀히 협력하는 한편, 지역 내 소아청소년과 중심 병·의원들과 상시 간담회를 개최하는 등 사업 참여 의료기관 발굴을 위해 부단히 노력해 왔다. 그 결과 '한아름병원'의 참여를 이끌어내며 지역 부모들의 지속된 요구사항을 해결하게 됐다.

이번에 지정된 한아름병원은 오는 2026년 3월 1일부터 2028년 2월 말까지 운영되며 2년마다 운영성과를 평가해 재지정 여부를 결정할 예정이다. 진료시간은 평일 오후 6시부터 밤 11시까지, 주말과 공휴일은 오전 9시부터 밤 10시까지로 편성됐다. 특히 동일 건물 내 위치한 '365물금약국'이 협력 약국으로 지정되면서 진료부터 처방 조제까지 한 곳에서 해결하는 '원스톱 의료 서비스'를 제공함으로써 시민 편의를 극대화할 예정이다.

시는 이번 달빛어린이병원 지정을 통해 △응급실 쏠림 현상 완화 △진료 대기시간 단축 △의료비 부담 경감 등의 실질적인 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

양산시보건소 관계자는 "아이가 아플 때 부모들이 시간에 구애받지 않고 적시에 진료받을 수 있는 환경을 조성하는 것이 우리시 보건행정의 최우선 목표"라며 "이번 달빛어린이병원 지정으로 소아 진료의 기틀이 마련된 만큼 앞으로 필수의료 기반을 지속적으로 확대해 아이 키우기 좋은 양산을 만들겠다"고 말했다.

달빛어린이병원 지정 한아름병원.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



