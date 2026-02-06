본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

GS건설 지난해 영업이익 4378억원…전년보다 53% 급증

이정윤기자

입력2026.02.06 13:57

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
GS건설 지난해 영업이익 4378억원…전년보다 53% 급증
AD
원본보기 아이콘

GS건설은 지난해 영업이익이 전년 대비 53.1% 늘어난 4378억원으로 잠정 집계됐다고 6일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 전년 대비 3.2% 줄어든 12조4504억원을 기록했다.


지난해 신규수주는 19조2073억원으로 가이던스로 제시한 14조3000억원 대비 34.3% 초과 달성했다.

사업본부별 매출을 살펴보면 플랜트사업본부가 2024년 7017억원에서 1조3201억원으로 88.1%의 성장세를 나타냈고, 인프라사업본부도 1조1535억원에서 1조4614억원으로 26.7% 증가했다. 반면, 건축주택사업본부 매출은 전년 9조5110억원에서 7조7869억원으로 18.1% 감소했다.


지난해 신규 수주는 건축주택사업본부에서 봉천제14구역주택재개발정비사업(6275억원), 쌍문역 서측 도심공공주택 복합사업(5836억원), 광명시흥·시흥거모공공주택사업(S1-11, S2-2, A-1)(3893억원), 인프라사업본부에서 부산신항-김해간고속국도건설공사(제2공구)(1923억원) 등이다. 해외 모듈러주택 자회사인 단우드도 지난해 누적 6449억원을 수주했다.


GS건설은 올해 경영 목표로 매출 11조5000억원, 신규수주 17조8000억원을 제시했다.

GS건설은 "올해는 품질과 안전이라는 건설업의 기본을 더욱 견고히 다지고, 미래 역량을 완성하는 중요한 전환점이 되는 해"라며 "선택과 집중 전략을 통해 지속가능한 성장 기반을 마련할 것"이라고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"씨가 말랐습니다" 3500가구 대단지에 월세매물 겨우 3건…현실이 된 임대절벽[부동산AtoZ] "씨가 말랐습니다" 3500가구 대단지에 월세매물 겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

시속 110㎞ 고속도로서 '킥보드 질주' 경악

성인 80%가 감염 경험…치매 악화시키는 '이곳' 박테리아 충격

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

"전기차 문이 안 열려" 불타는 테슬라서 숨진 20살 운전자

관록·패기 71명의 태극전사…'골든 레이스' 시작

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원…"무료 창구 왜 닫았나"

새로운 이슈 보기