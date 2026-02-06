본문 바로가기
제이엘케이, 지난해 매출 전년 대비 135% 증가

박정연기자

입력2026.02.06 13:51

구독형 AI·플랫폼 전환 효과 반영

의료 AI(인공지능) 기업 제이엘케이 는 공시를 통해 지난해 매출이 전년 대비 135.2% 증가했다고 밝혔다.

회사는 실적 개선 배경에 대해 기존 개별 솔루션 판매 중심 사업 구조에서 구독형 AI와 플랫폼 기반 모델로 전환한 것이 영향을 미쳤다고 설명했다. 구독형 공급 계약 확대와 매출 인식 구조 변화가 실적에 반영됐다는 것이다.


제이엘케이에 따르면 국내 상급종합병원과 지역 거점병원을 중심으로 뇌졸중 AI 솔루션의 구독형 공급이 확대됐다. 복수 솔루션을 연계한 구독 모델을 통해 병원 내 활용 빈도가 증가했고 반복 매출 기반도 강화됐다.

해외 사업도 확대할 계획이다. 일본에서는 현지 인허가를 획득한 뇌졸중 AI 솔루션을 기반으로 직접 판매와 파트너십 전략을 병행하고 있다. 미국 시장에서도 의료기관과 학회를 중심으로 사업 기회를 모색하고 있다.


김동민 제이엘케이 대표는 "사업 모델 전환이 재무 성과로 연결되기 시작했다"며 "올해는 일본과 미국을 중심으로 해외 매출 비중을 확대할 계획"이라고 말했다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
