고성군, SNS 서포터즈 ‘고라니 2기’ 모집…유튜브 분야 신설

강원 고성군은 사회관계망을 통한 군민과의 양방향 소통을 강화하고, 고성 관광지 및 주요시책, 행사 등을 홍보하기 위한 고성군 SNS 서포터즈 고라니 2기를 모집한다.

고성군청 전경. 고성군 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 고성군에서 운영 중인 공식 SNS는 '고성방가' 유튜브를 비롯하여, 블로그, 인스타그램, 페이스북, 카카오톡으로, 이번 고라니 2기는 SNS분야 서포터즈를 증원, 유튜브 분야를 신규 모집한다.

모집인원은 SNS분야 10명, 유튜브 분야 3명으로 군민 및 강원도민 13명을 모집하며 원고료는 1편당 8만원, 관외자는 교통비 추가 지원, 유튜브의 경우 20만원~30만원의 제작비가 지급될 예정이다.

모집 기간은 2월 13일까지이며, 지원자격은 고성군 또는 강원도에 거주하는 20세 이상 60세 미만 주민으로 SNS 계정을 직접 운영하고 한글 문서작성 및 휴대폰 사진 촬영에 어려움이 없어야 한다.

고라니로 선발될 경우 1회 사전교육을 거친 후 3월부터 12월까지 활동하며 연말에는 성과공유회를 개최하여 베스트포토, 베스트스토리 고라니 등을 시상할 예정이다.

지난해 고라니 1기 8명을 선발하여 추진하였으며, 고라니가 활동 콘텐츠가 '여행에 미치다' 콘텐츠에 소개되어 높은 조회수를 기록하여 고성의 명소를 소개하는 데 큰 역할을 하였다.

군 관계자는 "군은 다양한 방법을 통해 주민과의 양방향 소통을 더욱 활발히 추진하겠다"며 "고성에 애정이 있는 분들의 고라니 2기 접수에 많은 관심 바란다"고 전했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



