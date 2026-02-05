광주 서구, 주민 주도 독서문화 확산

'책씨앗' 활동 지원사업 추진…30개 팀19일까지 모집

광주광역시 서구가 주민 주도의 독서 문화를 활성화하고 책을 통한 소통과 나눔을 확산하기 위해 독서동아리 '책씨앗' 활동 지원사업을 추진한다.

서구는 올해 총 30개 독서동아리를 선발해 토론 도서와 모임 공간을 지원하고 동아리 운영에 필요한 역량 강화 교육도 함께 제공한다.

이와 함께 '독서동아리 서평단'과 착한독서법을 활용한 '주제도서 함께읽기' 프로그램 등을 통해 폭넓은 활동을 지원한다. 또한 연말에는 우수 독서동아리를 선정해 회원들의 서평과 활동 기록을 담은 활동문집 '책마중'을 제작·배포하고 동아리 활동 성과를 지역사회와 공유할 계획이다.

신청은 오는 19일까지며 서구에서 활동하는 5인 이상 독서동아리이면서 월 1회 이상 정기 모임을 운영하는 팀이면 참여할 수 있다. 신청은 서구 통합도서관 누리집의 관련 서류를 준비해 상록도서관을 방문하거나 전자우편으로 제출하면 된다.

김이강 서구청장은 "주민들이 함께 읽고 함께 나누는 생활 독서가 일상에 자리 잡을 수 있도록 독서동아리 '책씨앗' 사업을 지속적으로 추진하겠다"며 "올해도 많은 독서동아리가 적극 참여해 주길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



