르노 야심작 전국 전시장 상륙… ‘필랑트’ 고객과 만난다

전국 175개 전시장 필랑트 입고 예정… 르노 전시장서 직접 보고 체험·구매 상담 가능



카리스마·파격 디자인·프리미엄 테크 라운지 콘셉트 실내 공간, E세그먼트 크로스오버

르노코리아의 플래그십 크로스오버 '필랑트'가 전국 전시장에 입고되며 베일을 벗었다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)는 3월부터 고객 인도 예정인 E세그먼트 크로스오버 '르노 필랑트(FILANTE)'가 르노코리아 전시장에 전시차 입고를 시작하며 본격적인 고객맞이에 나선다.

르노 필랑트는 지난 1월 월드 프리미어 공개 행사 이후 르노 성수, 코엑스몰, 부산 스타필드 시티 명지 등 특정한 장소에서만 전시가 진행됐다. 이번 주 중 전국 175개(SS포함) 르노코리아 전시장에 필랑트 입고가 완료되면 고객들은 가까운 전시장에서 필랑트를 직접 체험할 수 있게 된다.

르노가 글로벌 플래그십 모델로 새롭게 선보인 필랑트는 세단과 SUV의 특성을 고루 담아낸 독창적인 '크로스오버' 스타일이 특징적이다.

파격적이고 카리스마 넘치는 디자인과 프리미엄 테크 라운지 콘셉트의 실내 공간이 돋보인다. 전면의 '일루미네이티드 시그니처 로장주 로고'와 '그릴 라이팅'을 비롯한 디자인 디테일들은 날렵하고 역동적인 차체를 표현했다. 실내에 적용된 헤드레스트 일체형 '퍼스트 클래스 라운지 시트'는 동급 최고 수준의 편안함을 제공한다.

필랑트에 탑재된 하이브리드 E-Tech 파워트레인은 시스템 최고 출력 250마력으로 더욱 강력한 힘을 발휘한다. 전 트림에 '액티브 노이즈캔슬레이션(ANC)' 기능을 기본 적용해 플래그십에 걸맞은 주행 정숙성을 선사한다.

조수석까지 이어진 'openR(오픈알) 파노라마 스크린'은 더욱 업그레이드된 하드웨어 성능을 기반으로 AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스를 제공한다. 최대 34개의 첨단 주행 보조와 안전 기능은 편안하면서도 안전한 주행 환경을 제공한다. 르노코리아는 필랑트 구매 고객이 차량의 컨디션을 최상으로 유지할 수 있도록 'R:assure 프리미엄 케어 솔루션'도 마련했다.

르노 필랑트는 현재 전국 전시장에서 계약을 진행 중이며, 구매 가격은 개별소비세 인하·친환경차 세제 혜택 적용 기준으로 트림에 따라 4331만 9000원부터 4971만 9000원이다. 런칭 에디션으로 1955대 한정 판매하는 에스프리 알핀 1955의 경우 5218만 9000원에 선택 가능하다.

