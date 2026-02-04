본문 바로가기
도요타, 2028년 하이브리드차 생산 30% 늘린다…670만대 목표

서믿음기자

입력2026.02.04 19:46

하이브리드 비중 50%→60%

일본 도요타자동차가 오는 2028년까지 하이브리드차 생산을 대폭 늘릴 계획인 것으로 전해졌다.

일본 도요타자동차 로고. 연합뉴스 제공

일본 도요타자동차 로고. 연합뉴스 제공

4일 니혼게이자이신문에 따르면 도요타자동차는 최근 주요 부품 업체들에 2028년 하이브리드차 생산 계획을 670만대로 제시했다. 이는 올해 계획량보다 약 30% 늘어난 규모다.


휘발유차를 포함한 전체 차량 생산 계획도 확대된다. 도요타의 2028년 전체 생산 계획량은 약 1130만대로, 올해보다 10% 증가할 전망이다.

계획이 차질 없이 이행될 경우 플러그인 하이브리드차(PHV)를 포함한 도요타의 하이브리드차 생산 비중은 2026년 50%에서 2028년 60%까지 높아질 것으로 예상된다.


이와 함께 도요타는 미국을 중심으로 하이브리드차 관련 엔진과 부품 공장에 대한 투자도 확대할 계획이다. 도요타는 이미 지난해 11월 향후 5년간 미국에 최대 1조5000억엔, 우리 돈으로 약 14조원을 투자하겠다고 발표한 바 있다.


니혼게이자이신문은 "유럽과 미국에서 전기차(EV) 보급 확대를 뒷받침하던 정책이 잇따라 축소되면서 하이브리드차 수요가 다시 늘고 있다"며 "이에 따라 완성차 업체들이 친환경차 전략을 전면 수정하는 움직임을 보이고 있다"고 분석했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

