김대중 교육감 "전남·광주 통합은 거스를 수 없는 대세"

시·도의회 '특별시 설치 동의안' 가결 환영

단순 1+1 넘어 교육자치 확장 기회…특별법 제정 '총력'

전남도교육청이 광주·전남 행정 통합의 최대 관문인 시·도의회 동의안 통과에 대해 환영의 뜻을 밝히며 '완전한 교육 통합'을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

김대중 교육감은 4일 입장문을 통해 "오늘 양 의회가 '전남·광주 특별시 설치 동의안'을 의결한 것은 역사적인 전남·광주 행정 및 교육 통합의 큰 문턱을 넘은 것"이라며 "대승적 결단을 내려준 의원님들께 진심으로 존경의 마음을 전한다"고 밝혔다.

김 교육감은 "이제 전남·광주 통합은 거스를 수 없는 대세가 되었으며, 더 큰 대한민국을 위해 반드시 이뤄내야 할 역사적 과제"라고 규정했다. 이어 "행정은 물론 교육까지 완전한 모습으로 통합을 이뤄냄으로써 시대적 과업을 완수해야 한다"고 했다.

향후 과제에 대한 구체적인 로드맵도 제시했다. 김 교육감은 "아직 넘어야 할 산이 많다"면서 "오늘 시·도의회의 동의를 디딤돌 삼아 국회에 제출된 '특별법'이 지역민의 목소리를 반영해 보다 완벽한 내용으로 제정되도록 온 힘을 기울여야 한다"고 당부했다. 특히 단순한 물리적 결합을 경계하며 '교육자치 확장'을 핵심 비전으로 내세웠다.

김 교육감은 "통합은 단순한 '1+1'을 넘어 헌법적 가치인 교육자치를 더욱 확대하고, 더 큰 미래 교육을 만들어가는 과정이어야 한다"고 강조했다. 이어 "특별법 통과 이후 본격적인 통합 작업이 차질 없이 진행되도록 실무적 준비를 서두르고, 통합의 한 축인 '교육통합'이 제대로 이뤄지도록 광주시교육청과의 협력을 강화하겠다"고 거듭 강조했다.

그러면서"시·도민과 교육가족의 뜻을 받들어 행정과 교육 통합이 순조롭게 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





