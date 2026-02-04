본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

화우, '리츠·부동산 PF 전문가' 강범구 변호사 영입

최태원기자

입력2026.02.04 13:45

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국부동산원 법무지원부장·리츠심사부장 역임

법무법인 화우는 리츠(REITs) 및 부동산 프로젝트파이낸스(PF), 도시정비, 토지보상 분야 전문가 강범구 변호사(사법연수원 40기)를 파트너 변호사로 영입했다고 4일 밝혔다.

강범구 변호사. 화우

강범구 변호사. 화우

AD
원본보기 아이콘

강 변호사는 사법연수원 수료 후 2011년 한국감정원(현 한국부동산원)에 입사해 약 14년간 근무하며 법무지원부장 및 리츠심사부장을 역임했다. 당시 리츠 심사업무를 총괄하는 담당 부서장으로서 자산관리회사(AMC) 및 리츠 설립 인허가를 이끌었으며, 법무지원부장으로 근무하며 부동산 금융 및 공공 부동산 정책 전반에 관한 법제·자문 업무를 수행했다.


특히 그는 부동산투자회사법, 프로젝트 리츠 도입, 리츠 감독·검사 체계 구축 등 주요 부동산 제도 설계 및 법령 정비 업무를 총괄한 것으로 알려졌다. 국토교통부와의 협업을 통해 핵심 제도 개선에 직접 참여한 경험도 보유하고 있다.

화우는 강 변호사의 영입으로 리츠 및 부동산자산관리회사 인허가, 부동산 금융 및 PF, 도시정비와 토지보상 등 부동산 거래 관련 자문 역량이 강화될 것으로 기대하고 있다. 공공기관에서의 장기간 실무 경험을 바탕으로 한 제도 이해와 정책 흐름에 대한 통찰력을 토대로, 부동산 금융 및 개발사업 환경에서 고객에게 보다 실질적이고 전략적인 자문을 제공할 수 있을 것으로 보고 있다.


이명수 화우 대표변호사는 "리츠 및 부동산 금융·도시정비 분야는 정책과 제도 변화의 영향을 직접적으로 받는 영역"이라며 "실무와 법제를 모두 이해하는 전문가의 역할이 더욱 중요해지고 있다"고 했다. 이어 그는 "강범구 변호사의 합류를 통해 화우는 리츠·부동산 금융, 도시정비 및 토지보상 분야에서 인허가, 규제 대응부터 분쟁 해결까지 아우르는 종합적인 법률서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주택대출 줄고 기업대출 늘었다…생산적 금융 기조 속 자금 흐름 재편

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기