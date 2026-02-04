본문 바로가기
카카오뱅크, 주당 460원 현금 배당 결정

오규민기자

입력2026.02.04 11:48

카카오뱅크 는 4일 보통주 460원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.


시가배당률은 1.99%다. 배당금 총액은 약 2191억8039만원이다. 배당기준일은 오는 27일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
