카카오뱅크, 주당 460원 현금 배당 결정

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 24,000 전일대비 900 등락률 +3.90% 거래량 2,069,598 전일가 23,100 2026.02.04 12:03 기준 관련기사 카카오뱅크, '돈 버는 재미 with 오뚜기몰' 출시카카오뱅크, 청각장애인 위한 'AI 수어 상담' 본격 운영 카카오뱅크, '한달적금 with 삼성전자' 출시…"저금하고 가전 할인 받으세요" 전 종목 시세 보기 close 는 4일 보통주 460원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 1.99%다. 배당금 총액은 약 2191억8039만원이다. 배당기준일은 오는 27일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



