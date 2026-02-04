본문 바로가기
신한투자증권, 신용융자 120일간 연 3.9% 이벤트 실시

박승욱기자

입력2026.02.04 11:28

신한투자증권은 오는 4월 23일까지 신용융자 이용 고객을 대상으로 신용융자 120일 연 3.9% 이벤트를 실시한다고 4일 밝혔다.


신한투자증권, 신용융자 120일간 연 3.9% 이벤트 실시
이번 이벤트는 신용서비스 미이용 고객과 기존 등록 고객 중 지난해 7월 27일 이후 신용 거래가 없었던 고객을 대상으로 실질적인 금리 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

이벤트 신청 고객은 신청일 기준 120일간 신용융자 이자율이 연 3.9%로 고정 적용되며, 신청 이후 발생한 신규 매수 건에 한해 혜택이 제공된다. 이벤트 적용 기간 종료 후에는 별도 안내 없이 정상 이자율이 적용된다.


또 신한투자증권은 이벤트 종료일 신용잔고 규모에 따라 최대 200만 원의 이자 지원금을 추첨을 통해 제공한다. 규모별로 ▲신용 잔고 500만원 이상 고객 중 100명에게 2만원 ▲5000만 원 이상 50명에게 5만원 ▲1억원 이상 15명에게 25만원 ▲1억5000만원 이상 10명에게 30만원 ▲3억원 이상 5명에게 50만원 ▲10억원 이상 3명에게 200만원의 이자 지원금이 추첨 지급된다.


이벤트는 신한투자증권 홈페이지와 신한 알파(HTS), 신한 SOL증권(MTS)을 통해 신청할 수 있으며, 계좌가 없는 고객도 신한 SOL증권 앱을 통해 지점 방문 없이 비대면 계좌 개설이 가능하다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
