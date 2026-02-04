"텍사스 인스트루먼트, 실리콘랩스 인수 협상 막바지"

거래규모 약 70억 달러에 달할 전망

"텍사스 인스트루먼트에게 새로운 성장 영역"

미국 아날로그 반도체 기업 텍사스 인스트루먼트(TI)가 실리콘 래보라토리스(Silicon Laboratories, 이하 실리콘랩스)를 약 70억달러에 인수하기 위한 막바지 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 무선 칩 설계와 사물인터넷(IoT) 부문 경쟁력을 높이기 위한 전략으로 분석된다.

파이낸셜타임스(FT)는 3일(현지시간) 사안에 정통한 관계자들의 말을 인용해 "두 회사간 협상은 상당히 진전된 단계에 있다"며 "이르면 며칠 내로 거래가 성사될 수 있다"고 보도했다.

이번 거래 규모는 약 70억달러 정도로, TI입장에서는 거래가 성사될 경우 10여년만에 가장 큰 규모 인수건이 된다. TI는 2011년 내셔널 세미컨덕터를 약 65억달러에 인수한 바 있다.

다만 관계자들은 구체적인 조건은 아직 명확하지 않으며 협상이 지연되거나 결렬될 가능성도 있다 전했다. 그러면서 FT는 TI와 실리콘랩스가 해당 사안에 즉각적으로 답변하지 않았다고 설명했다.

TI는 시가총액 2042억달러에 달하는 미국의 가장 큰 반도체 회사 중 하나다. 전력과 신호를 제어하는 데 사용되는 '아날로그 반도체'가 주력 사업 중 하나다. 이는 인공지능(AI) 데이터센터용 그래픽 처리장치(GPU)를 공급하는 엔비디아·AMD와는 사업 성격이 다르다.

실리콘랩스는 2021년 인프라·자동차 사업 부문을 매각한 후 소위 IoT라 불리는 기기에 사용되는 무선 칩 생산에 집중했다. FT는 실리콘랩스의 사업이 TI에게 잠재적인 새로운 성장 영역이 될 수 있다고 분석했다.

한편 TI는 지난해 4분기 매출액 약 44억달러를 기록했다. 전분기 대비로는 7% 감소했지만 전년 동기 대비로는 10% 증가했다. 올해 1분기 43억2000만~46억8000만달러 사이의 매출액을 달성할 것으로 예상했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



