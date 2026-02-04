경주 APEC 부스 재현…반얀트리 서울서 더후 '럭셔리 팝업스토어' 오픈

LG생활건강 럭셔리 브랜드 '더후'

2월 한 달 간 '환유 라인' 체험

'하이엔드 뷰티 브랜드' 이미지 강화



LG생활건강의 궁중 피부과학 럭셔리 코스메틱 브랜드 '더후'가 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에 특별한 팝업 스토어를 열었다.

LG생활건강은 서울 중구에 위치한 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 클럽동 갤러리인숍에서 이달 28일까지 더후의 시그니처 라인인 '환유(Imperial Youth)' 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있는 팝업 매장을 운영한다고 4일 밝혔다.

이번 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 팝업 스토어에는 지난해 경주에서 열린 APEC 정상회의 더후 부스를 그대로 재현했다. 매장 방문 고객에게는 서울특별시 무형유산 제1호 칠장 수곡(守谷) 손대현 장인과의 협업으로 완성한 '더후 국빈 세트'를 한정 수량으로 판매한다.

국빈 세트에 담은 '더후 환유고'는 탁월한 탄력 개선 효과를 지닌 '산삼진세노사이드TM' 성분을 바탕으로 굵은 주름, 잔 주름, 리프팅, 탄력, 피부결 등 이른바 5대 노화 시그널을 케어하는 대표적인 럭셔리 안티에이징 크림이다. 특히 APEC 정상회의 VIP들에게 제공하는 공식 선물로 선정되며 기술력을 인정 받았다.

또한 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 회원들을 위한 다양한 혜택과 사전 예약자에 한정한 스페셜 프로그램 체험 기회도 마련했다. 환유 제품을 오감으로 느낄 수 있는 오브제 만들기, 프리미엄 핸드 마사지 테라피와 2026년 적마의 해를 기념해 화가 김화선 씨가 진행하는 '붉은 말 수묵화 드로잉 체험' 클래스로 다채로운 고객경험을 누릴 수 있다.

LG생활건강 더후 마케팅 관계자는 "최근 세계적으로 호평 받고 있는 환유 라인과 헤리티지를 국내 고객들께 더욱 가까운 장소에서 소개할 수 있는 좋은 기회"라며 "반얀트리 클럽 앤 스파 서울의 럭셔리한 이미지와 더후의 로얄 해리티지와의 만남을 기념한 차별화된 고객가치를 팝업 스토어에서 제공하겠다"고 말했다.





권재희 기자



