[오늘의신상]"더 촉촉해진 닭가슴살"… 오뚜기 가뿐한끼, 신제품 3종 출시

허경준기자

입력2026.02.04 09:37

‘갈릭·닭강정맛·숯불바베큐맛’ 취향별 3종 라인업
저온 숙성·스팀오븐 공정… 부드럽고 촉촉한 식감

오뚜기 의 건강한 일상 간편식 브랜드 '가뿐한끼'가 더욱 부드럽고 촉촉한 닭가슴살 신제품 3종을 출시했다.


오뚜기는 '가뿐한끼 촉촉스팀 닭가슴살(갈릭)'과 '가뿐한끼 촉촉통살 닭가슴살(닭강정맛·숯불바베큐맛)'을 출시, 3종 모두 저온 숙성 후 스팀오븐 공정 과정을 거쳐 닭가슴살 특유의 퍽퍽함을 줄이고 한층 부드럽고 촉촉한 식감을 구현했다고 4일 밝혔다.

[오늘의신상]"더 촉촉해진 닭가슴살"… 오뚜기 가뿐한끼, 신제품 3종 출시
'가뿐한끼 촉촉스팀 닭가슴살'(갈릭)은 기존 블랙페퍼·레드페퍼 맛에 이어 '촉촉스팀 닭가슴살'의 신규 라인업이다. 한입 크기로 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있으며 100% 국산 닭가슴살에 마늘의 풍미를 더해 깊고 진한 감칠맛을 살렸다. 100g 1팩 기준 단백질 18g을 함유한 고단백 제품이다.


함께 출시된 '가뿐한끼 촉촉통살 닭가슴살' 2종은 닭가슴살 한 덩어리에 소스를 더한 통살 제품으로, 닭강정맛과 숯불바베큐맛으로 구성됐다. 닭가슴살과 잘 어울리는 소스를 듬뿍 더해 풍부한 맛을 즐길 수 있으며 100% 국산 닭가슴살을 사용했다. 100g 1팩 기준 단백질 15g을 함유했다.


이번 신제품은 이날 네이버 메인 라이브 '신상잇쇼'를 통해 선 출시될 예정이며 이후 쿠팡과 오뚜기몰 등 주요 온라인 채널을 통해 만나볼 수 있다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
