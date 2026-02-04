[오늘의신상]"더 촉촉해진 닭가슴살"… 오뚜기 가뿐한끼, 신제품 3종 출시

‘갈릭·닭강정맛·숯불바베큐맛’ 취향별 3종 라인업

저온 숙성·스팀오븐 공정… 부드럽고 촉촉한 식감

오뚜기는 '가뿐한끼 촉촉스팀 닭가슴살(갈릭)'과 '가뿐한끼 촉촉통살 닭가슴살(닭강정맛·숯불바베큐맛)'을 출시, 3종 모두 저온 숙성 후 스팀오븐 공정 과정을 거쳐 닭가슴살 특유의 퍽퍽함을 줄이고 한층 부드럽고 촉촉한 식감을 구현했다고 4일 밝혔다.

'가뿐한끼 촉촉스팀 닭가슴살'(갈릭)은 기존 블랙페퍼·레드페퍼 맛에 이어 '촉촉스팀 닭가슴살'의 신규 라인업이다. 한입 크기로 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있으며 100% 국산 닭가슴살에 마늘의 풍미를 더해 깊고 진한 감칠맛을 살렸다. 100g 1팩 기준 단백질 18g을 함유한 고단백 제품이다.

함께 출시된 '가뿐한끼 촉촉통살 닭가슴살' 2종은 닭가슴살 한 덩어리에 소스를 더한 통살 제품으로, 닭강정맛과 숯불바베큐맛으로 구성됐다. 닭가슴살과 잘 어울리는 소스를 듬뿍 더해 풍부한 맛을 즐길 수 있으며 100% 국산 닭가슴살을 사용했다. 100g 1팩 기준 단백질 15g을 함유했다.

이번 신제품은 이날 네이버 메인 라이브 '신상잇쇼'를 통해 선 출시될 예정이며 이후 쿠팡과 오뚜기몰 등 주요 온라인 채널을 통해 만나볼 수 있다.





