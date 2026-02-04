현대차·기아, 美판매 역대 1월 최고실적…SUV 강세

전년 동월 대비 현대차 2%, 기아 13% 증가

현대차와 기아가 미국 시장에서 1월 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

현대차 미국법인은 지난 1월 현지 판매량이 5만5624대로, 지난해 같은 달(5만4503대)보다 2% 증가하며 역대 동월 최고 실적을 기록했다고 3일(현지시간) 밝혔다.

이런 성과는 미국 내 하이브리드 수요 급증과 전동화(친환경) 모델의 강력한 성장세, 전체 판매의 77%를 차지한 핵심 스포츠유틸리티차(SUV) 라인업의 지속적인 강세에 힘입은 것이라고 회사 측은 설명했다. 특히 싼타페와 올-뉴 팰리세이드가 두각을 나타냈다.

랜디 파커 현대차 북미권역본부장은 "미 전역에 걸쳐 도전적인 기상 조건 속에서도 우리 팀과 딜러들은 고객 수요를 충족시키며 전년 동기 대비 2% 증가한 총판매량을 달성했다"며 "하이브리드 수요가 60% 이상 증가하며 1월의 주인공이 됐다"고 말했다.

기아 미국법인도 1월 한 달간 전년 동월(5만7007대) 대비 13% 증가한 6만4502대를 판매해 역대 동월 최고 실적을 기록했다.

특히 카니발(60%↑), 스포티지(23%↑), K5(8%↑), 텔루라이드(7%↑), 셀토스(6%↑), K4(2%↑)가 각각 역대 동월 최고 판매 기록을 썼고, 차종별로는 전동화 모델과 SUV 판매가 각각 45%, 14% 증가하며 실적을 견인했다고 회사 측은 전했다.

기아 미국법인 영업 담당 부사장 에릭 왓슨은 "3년 연속 연간 판매 신기록을 달성한 데 이어, 1월의 기록적인 실적은 기아의 판매 성장세가 지속되고 있음을 보여준다"며 "특히 올해는 핵심 모델인 텔루라이드 신형 출시로 다시 한번 시장의 기대를 모은 가운데, 하이브리드 모델 추가로 고객 선택의 폭을 한층 넓혔다"고 말했다.





