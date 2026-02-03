본문 바로가기
광주 서구의회, 설 명절 맞아 지역 주민과 마음 나눠

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.03 17:42

라면·휴지 등 생필품 전달

광주 서구의회가 3일 관내 사회복지시설 등 어려운 이웃에게 생필품 및 과일을 전달했다. 광주 서구의회 제공

광주 서구의회가 3일 관내 사회복지시설 등 어려운 이웃에게 생필품 및 과일을 전달했다. 광주 서구의회 제공

광주광역시 서구의회가 3일 관내 사회복지시설 등 어려운 이웃에게 온정의 손길을 전했다. 설 명절을 맞아 서구의회의 이웃사랑 실천의 뜻을 담아 어려운 상황 속 지역 주민들에게 따뜻한 마음을 전하기 위한 것.


이날 준비된 물품은 라면·휴지 등 생필품과 제철 과일 등으로, 지역 주민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 다양한 품목으로 준비했다.

전승일 의장은"설 명절을 맞이하여 소외된 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 작은 힘이나마 보탬이 되고자 한다"며 "앞으로도 우리 주변에 소외된 이웃이 없는지 꼼꼼히 살피면서, 도움의 손길이 필요한 이웃들의 복지 증진과 복지 사각지대가 없는 서구를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.


한편, 광주 서구의회는 매년 명절을 앞두고 어려운 이웃을 위해 위문품을 전달하며 이웃사랑 실천과 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
