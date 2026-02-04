용인세브란스 박준영 교수팀·스카이브, ‘무릎 연골 3D 재구성 AI’ 국제학술지 게재 성과

디지털 헬스케어 기업 스카이브는 용인세브란스병원 정형외과 박준영 교수팀과 함께 딥러닝 기반 3D 의료영상 시뮬레이션 솔루션인 'ZIFT(지프트)'를 활용한 다기관 공동연구 성과를 발표했다.

이번 연구는 무릎 골관절염 환자의 MRI 데이터에서 대퇴 및 경골 연골을 자동으로 분할하고 3차원(3D)으로 재구성하는 기술적 완성도를 입증했으며, 그 결과는 국제 저명 학술지인 'JMIR Medical Informatics'에 게재될 예정이다.

용인세브란스병원 박준영 교수(제1저자)가 주도한 이번 연구는 신촌세브란스병원 박관규·권혁민 교수, 강남세브란스병원 조병우 교수를 비롯해 흥케이병원 김종근 원장, 연세사랑병원 의료진이 함께 참여해 실제 임상 데이터의 정밀도를 높였다.

연구 결과는 국제 유명 학술지인 'JMIR Medical Informatics'에 게재를 앞두고 있다. 특히 연구에 사용된 핵심 AI 기술인 ZIFT는 기존 CT 기반 수술 계획 시스템이 골 구조는 정밀하게 보여주지만 연골 직접 시각화는 어렵다는 한계를 완벽히 극복해냈다. ZIFT는 MRI의 장점을 AI 기술로 극대화해 2D 영상을 정밀한 3D 모델로 변환하고, 연골을 포함한 수술 전 시뮬레이션 정보를 제공함으로써 보다 완벽한 환자 맞춤형 수술 계획 수립을 가능하게 한다.

이번 성과의 가장 큰 의의는 '다기관 일반화 성능(External Validation)'에 있다. 특정 병원의 데이터에 치우치지 않고 각기 다른 MRI 장비와 촬영 환경을 가진 여러 의료기관의 데이터를 통해 안정적인 작동을 확인했다는 점에서 학술적 가치와 실제 임상 활용성을 동시에 인정받았다.

스카이브는 "ZIFT는 식약처 허가와 함께 보건복지부 평가유예 신의료기술로 고시된 'MRI 기반 환자 맞춤형 수술 가이드(PSI)' 제작의 핵심 솔루션"이라며, "용인세브란스 박준영 교수팀과의 이번 협력을 통해 입증된 기술력을 바탕으로 로봇 수술 및 정밀 의료 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.





