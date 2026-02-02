한국기술교육대 학부생 논문, KCI 등재학술지 게재

고용서비스정책학과 4학년 정혜원 학생, 공직 진로 질적 연구로 제1저자 성과

한기대 고용서비스정책학과 정혜원 학생이 주저자로 참여한 연구 논문이 국내학술 인용 데이터베이스 등재 학술지에 게재됐다 AD 원본보기 아이콘

한국기술교육대학교 고용서비스정책학과 학부생이 주저자로 참여한 연구논문이 국내 학술 인용 데이터베이스(KCI) 등재학술지에 게재됐다.

한기대는 고용서비스정책학과 4학년 정혜원 학생이 제1저자로 참여한 논문이 KCI 등재학술지 '열린교육연구' 제34권 1호에 지난 1월 31일 게재됐다고 2일 밝혔다.

논문 제목은 '공직 진로는 어떻게 선택되고 준비되는가: 개인·환경요인의 상호작용에 관한 질적 메타요약'으로, 청년층의 공직 진로 선택과 준비 과정을 다룬 기존 질적 연구를 종합·분석해 개인 요인과 환경 요인의 상호작용을 체계적으로 정리했다.

정혜원 학생은 "연구와 진로를 함께 고민한 의미 있는 경험이었다"고 밝혔다.

지도교수 이혜은 교수는 "학부 교육이 연구 성과로 이어진 사례"라고 평가했다.

한국기술교육대 고용서비스정책학과는 고용서비스 전문 인재 양성을 위해 국내 최초로 개설된 학과로, 과정평가형 교육을 통해 직업상담사 1급 자격 취득이 가능하다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>