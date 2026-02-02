[오늘의신상]hy, 그릭요거트 ‘메치니코프 그릭’ 2종 출시

'그릭요거트' 신제품 출시… 메치니코프 브랜드 라인업 확장

무가당·저당 설계, 식사 대용·간식 수요 동시 공략

hy가 떠먹는 그릭요거트 '메치니코프 그릭' 2종을 출시하면서 메치니코프 브랜드 라인업을 확대했다.

hy는 메치니코프 그릭 '무가당 플레인 그릭'과 '저당 말차 그릭'을 출시했다고 2일 밝혔다. 무가당 플레인 그릭은 원유에 자연적으로 포함된 당 외에는 별도의 당을 첨가하지 않았다. 저당 말차 그릭은 국내산 말차를 사용했으며 알룰로스를 적용해 당류를 2g으로 낮췄다.

메치니코프 그릭은 국내산 1A등급 원유를 사용해 유청을 분리하는 방식으로 만들었다. 밀도 높은 질감과 고소하고 담백한 맛이 특징으로 신맛에 대한 부담을 줄였다.

용량은 100g으로 간단한 식사 대용은 물론 과일이나 견과류를 곁들여 다양한 방식으로 즐길 수 있다. 신제품은 카카오메이커스에서 먼저 선보이며 5일부터 네이버 브랜드스토어를 통해 구매 가능하다.

메치니코프는 노벨 생리의학상 수상자 일리야 메치니코프가 저서 '생명의 연장'을 통해 제시한 프로바이오틱스 개념과 장 건강 이론에서 출발한 브랜드다. 올해 출시 30주년을 맞았으며 그릭은 브랜드 라인업을 확장한 제품이다. 소비자 반응도 빠르게 나타나고 있다. 전년 동월 대비 메치니코프의 오프라인 매출은 대형마트를 중심으로 10배 이상 증가했다. 온라인 매출도 280% 이상 성장했다.

아울러 hy는 메치니코프 브랜드 인지도 강화를 위해 소비자 접점을 확대하고 나섰다. 메치니코프 CF를 TV와 라디오 등 주요 매체를 통해 공개했는데, 마트라는 일상적인 공간을 배경으로 다양한 인물의 상황을 유쾌하게 담아냈다. 이와 함께 구매 인증 이벤트를 진행해 추첨을 통해 금 한 돈 골드바와 백화점 상품권 등을 증정한다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>