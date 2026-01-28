본문 바로가기
고성군, 찾아가는 세탁·돌봄서비스 '2026년 행복빨래방' 운영

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.28 11:56

경남 고성군은 홀로 사는 어르신과 취약계층의 생활 편의를 높이고 지역 돌봄 기능을 강화하기 위해 '2026년 행복빨래방 운영 사업'을 오는 2월부터 본격적으로 추진한다.

고성군청.

고성군청.

이번 사업은 2월부터 11월까지 10개월간 운영되며, 65세 이상 홀로 사는 어르신 및 중증 장애인 등 세탁에 어려움을 겪는 취약계층을 대상으로 세탁물 수거, 세탁, 배달은 물론 대상자 안부 확인까지 함께 제공하는 것이 특징이다.


특히 단순 세탁 서비스에 그치지 않고, 정기적인 방문을 통해 고독사 예방과 생활 안전망 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

한편, 행복빨래방 운영 사업은 세탁·배달·안부 확인까지 원스톱 지원으로 생활 속 작은 불편을 덜어주는 동시에 어르신의 안부를 살피는 중요한 돌봄 사업이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr















 



