한샘, 다이닝 공간 위한 '플로 식탁' 출시

최호경기자

입력2026.01.28 09:01

LPM 소재·친환경 E0 자재 적용

한샘은 다이닝 공간을 위한 신제품 '플로(FLO) 식탁' 시리즈를 출시했다고 28일 밝혔다.


플로 식탁은 '공간에 녹아드는 조화로움'을 컨셉으로 기획됐다. 직선 상판에 곡선 디테일을 더해 편안한 분위기를 연출했고, 선 굵은 디자인의 다릿발을 적용해 안정감을 높였다. 무광 마감 처리를 통해 시각적인 고급스러움을 더했다. 컬러는 '코튼 화이트'와 '웜 블랙' 두 가지로 출시됐다.

한샘은 신제품 '플로(FLO) 식탁' 시리즈를 출시했다고 28일 밝혔다. 한샘

상판에는 LPM 소재를 적용해 음식물, 필기구 등으로 인한 오염 관리가 쉽고 생활 스크래치에도 강한 내구성을 갖췄다. 특히 폼알데하이드 방출량이 적은 E0 등급의 친환경 자재만을 사용해 온 가족이 안심하고 사용할 수 있도록 제작됐다.

한샘은 플로 4인용 사각 식탁(1400mm) 외에도 주거 공간의 크기와 용도에 맞춰 선택할 수 있도록 원형, 타원형 등 다양한 형태와 1000mm부터 1650m까지 폭넓은 사이즈 라인업을 함께 구축했다. 이를 통해 미니멀한 주방부터 넓은 거실 다이닝 공간까지 맞춤형 인테리어가 가능하도록 했다.


신제품 출시를 기념해 이벤트도 진행한다. 플로 식탁 및 식탁 세트 구매 시 최대 20만원까지 할인 혜택을 제공한다. 오는 2월 28일까지 구매 후 포토 리뷰를 작성하면 전원에게 5만원 상당의 센서 휴지통을 증정한다.


한샘 관계자는 "플로 식탁은 유행을 타지 않는 베이직한 디자인에 한샘만의 품질력을 담아낸 제품"이라며 "함께 매치하는 의자에 따라 다양한 스타일 변주가 가능한 만큼, 자신만의 개성 있는 다이닝 공간을 꾸미려는 고객들에게 좋은 선택지가 될 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

