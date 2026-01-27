김해 금속가공 공장서 '불' … 12명 긴급대피

경남 김해시 진례면 고모리의 한 공장 화재 현장. 경남소방본부 제공 AD 원본보기 아이콘

27일 오후 3시 59분께 경남 김해시 진례면의 한 금속가공 제조공장에서 불이 났다.

이 불로 공장 전체가 탔으나 공장 관계자 등 12명이 대피해 인명피해는 없었다.

공장 관계자 신고를 받고 출동한 소방당국은 이날 오후 5시 29분께 불을 모두 껐다.

이 과정에서 연기가 인근 지역으로 퍼지며 119에 17건의 화재 신고가 빗발쳤다.

김해시는 오후 4시 22분께 "현재 김해시 진례면 고모리 공장 화재 발생 및 화재 진압 중으로 연기 피해 등 우려되오니 안전에 유의하길 바란다"라는 내용의 재난 문자를 발송했다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산피해 규모 등을 조사할 방침이다.





