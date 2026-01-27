"기부는 전국에서, 혜택은 양산으로"… 양산시, 고향사랑기부제 답례품 공급업체 공모

1월 26일부터 2월 20일까지 접수

경남 양산시는 2026년 고향사랑기부제 활성화를 위해 답례품 공급업체 공개모집을 1월 26일부터 2월 20일까지 실시한다.

고향사랑기부제는 주소지 외 지자체에 기부하면 세액공제와 함께 지역 특산물 등을 답례품으로 제공하는 제도로, 시행 이후 기부 참여 확대와 지역 경제 활성화에 기여하고 있다.

특히 2026년부터는 고향사랑기부제 세액공제 제도가 일부 개선되면서 10만원 이하는 전액 세액공제, 10만원 초과 20만원 이하 기부시 세액공제가 16.5%에서 44%로 확대돼 기부자의 부담이 완화된다. 이에 따라 기부 참여가 더욱 활성화될 것으로 기대되며, 답례품의 다양성과 품질, 안정적인 공급체계의 중요성도 함께 커질 전망이다.

이에 양산시는 지역의 우수한 상품과 서비스를 답례품으로 발굴하고, 지역 기업과 소상공인의 참여 기회를 확대하기 위해 공급업체 모집에 나선다.

이번 모집 대상은 농·축·수산물, 가공식품, 공예품, 생활소비재는 물론 체험·관광·서비스형 상품 등 지역성을 갖춘 다양한 품목으로, 관련 요건을 충족한 관내 업체라면 참여할 수 있다.

선정된 공급업체는 고향사랑기부제 답례품으로 등록돼 전국기부자들을 대상으로 한 지역 홍보 효과도 기대할 수 있다.

시 관계자는 "2026년 고향사랑기부제는 세액공제 개선과 함께 제도 전반이 한단계 도약하는 시점"이라며 "이번 공급업체 모집을 통해 지역경제에 실질적인 도움이 되는 답례품 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

답례품 공급업체 모집과 관련한 세부 사항은 양산시 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있으며, 접수기간은 1월 26일부터 2월 20일까지다.





