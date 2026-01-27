SH·iH·GH, '지속 가능한 공공 정비' 포럼 개최…"정비 활성화 제도 개선 논의"

서울주택도시개발공사(SH)는 인천도시공사(iH), 경기주택도시공사(GH)와 공동으로 '수도권 공사 도시정비협의회 공동 포럼'을 개최한다고 27일 밝혔다.

이달 28일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열리는 이번 행사에서 '지속 가능한 공공 정비를 위한 공기업의 역할과 공공 참여 활성화 방안'을 주제로 전문가 발표와 토론이 진행된다. 급변하는 정비사업 환경에 대한 대응 방안과 수도권 도시 정비 활성화를 위한 제도 개선 과제 등을 다룰 예정이다.

이창무 한양대학교 교수가 '정비 사업과 수도권 공간 구조 개편'을 주제로 기조 강연을 진행하며, 공공 시행 정비사업의 개선 방향과 도심 주택 공급 확대를 위한 공공 정비사업 과제 등에 대한 주제 발표도 이어진다. 공공 정비사업의 실효성을 높이기 위한 제도 개선 방안과 공기업의 선도적 역할 수행에 대해 논의하는 종합 토론도 진행한다.

앞서 SH, iH, GH는 수도권의 지속 가능한 발전 방안을 모색하기 위해 2015년 '수도권 공사 도시재생협의회'를 발족했다. 이후 약 10년간 협력 활동을 이어왔으며, 정부의 도시 정책이 도시재생에서 도시 정비로 전환되는 흐름에 대응하고자 지난해 5월 '수도권 공사 도시정비협의회'로 명칭을 변경하고 협력 범위를 확대했다.

협의회는 이번 포럼에서 논의되는 내용을 바탕으로 정책 건의 및 공동 연구를 지속 추진해 수도권 도시 정비 분야의 시너지를 극대화할 계획이다.

황상하 SH 사장은 "이번 공동 포럼은 공공이 수행하는 정비사업 추진체계를 점검하고, 수도권 도시 정비 활성화를 위한 공공의 역할을 구체화하는 뜻깊은 자리"라며 "관계 기관과 긴밀한 협력을 통해 안정적이고 지속 가능한 공공 정비사업 추진 기반을 마련하고, 지역 현안 해결과 시민 주거 환경 개선을 위한 정책 발굴을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.





