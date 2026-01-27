본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산항만공사, 2026년 신규 인력 44명 채용

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.27 10:40

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정규직 18명, 전문계약직·체험형 청년인턴 등

기간제 직원 26명 내외 채용 추진

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 올해 직원 44명을 채용해 핵심 인력을 확보할 계획이라고 27일 전했다.


정규직 채용 규모는 무기계약직 3명을 포함해 18명 수준으로 3월 채용공고 후 6월 말 임용 예정이다. 특히 직무능력 중심의 공정 채용을 통해 우수 인재를 선발함으로써 공공기관으로서의 사회적 책임을 충실히 이행할 계획이다.

부산항만공사는 매년 상·하반기 정기적으로 체험형 청년인턴을 채용하고 있다. 현재 1월 1일 자로 임용한 2026년 상반기 체험형 청년인턴 15명이 근무하고 있으며, 하반기 체험형 청년인턴 10명은 4월에 채용 공고해 7월에 임용할 예정이다.

채용 일정.

채용 일정.

AD
원본보기 아이콘

채용 전형은 필기·서류, 면접전형으로 이뤄지며, 세부 절차는 직무·모집 분야별 채용공고에 따라 일부 상이하다. 청년인턴은 수료 후 평가에 따라 우수 인턴으로 선정될 시 정규직 채용에서 전형 별 1∼3% 가점을 받을 수 있다.


부산항만공사 송상근 사장은 "청년 등 다양한 계층의 고용 기회를 확대하여 지속 가능한 일자리 창출에 기여하겠다"며 "글로벌 항만업계의 선도자로서 항만 패러다임을 공사와 함께 이끌어 갈 역량과 열정을 갖춘 유능한 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.


세부 사항은 부산항만공사 누리집에서 확인할 수 있다.

부산항만공사.

부산항만공사.

원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

"패딩 입고 운전하지 마" 독일 자동차 전문가 경고…왜?

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제

서울시 공무원 국외출장 깐깐해진다

새로운 이슈 보기