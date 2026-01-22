'600조원' SK하이닉스 주도 용인반도체 일반산단 전력공급 해법 나왔다

김동연 지사, 22일 김동철 한전사장과 지방도 318호선 지중화 통한 전력공급 MOU

600조원이 투입되는 경기 용인반도체클러스터 한 축인 SK하이닉스 주도 일반산업단지의 부족한 전력(3GW) 문제를 해소할 수 있는 해법이 마련됐다.

경기도는 김동연 경기도지사가 22일 김동철 한국전력공사 사장과 신설 확장 도로공사가 진행되는 지방도 318호선 용인~이천 구간 27.02km 구간에 땅 밑으로 전력망을 구축해 SK하이닉스 주도 일반산단에 전력을 공급하는 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 경기도는 '지방도 318호선'의 도로포장과 용지 확보를, 한전은 도로 밑 부분에 전력망을 구축하는 공사를 담당하게 된다. 도로 건설과 함께 전력망 설치를 '동시 추진'하는 것은 국내 첫 모델이다.

SK하이닉스 주도 일반산단은 6GW, 삼성전자가 주도하는 국가산단은 9GW로 용인반도체클러스터 운영에 필요한 전기설비 용량은 15GW다.

정부와 삼성은 국가산단 9GW 중 대략 6GW 정도가 '확보됐다'고 밝히고 있다. 일반산단 역시 SK하이닉스 측에서 3GW를 확보해 부족한 부분은 3GW다.

당초 정부는 용인반도체클러스터 전력망 공급에 있어 송전탑 설치를 먼저 검토했다. 그러나 송전탑에 대한 주민들의 반대가 많아 진도가 나가지 않았다.

그러던 중 지난해 7월 김동연 지사가 내부 논의를 거쳐 한전에 새로운 제안을 했다. 경기도의 '신설 도로' 하부공간을 활용한 전력망 확충 방안이다. 이후 2차례 실무회의를 거친 끝에 한전이 제안을 받아들이면서 해법이 마련됐다.

송전탑 또는 기존 도로 지중화 방식과 달리 '신설도로 지중화' 방식은 여러 이점이 있다는 게 경기도 설명이다.

우선 SK하이닉스 주도 일반산단의 전력 문제를 해소하는 것 외에도 그동안 도로와 전력망을 각각 시공하면서 발생했던 ▲중복 굴착 ▲교통 혼잡 ▲소음·분진 등의 문제를 줄일 수 있다.

경기도는 도로공사 기간은 5년 단축되고, 사업비는 30% 절감되며, 절감된 공사비에 따른 경기도 재정에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

강민석 경기도 대변인은 "김동연 지사가 최근 페이스북에 '용인 반도체 클러스터는 이재명 대통령께서 경기도지사 시절 유치한 역작이다. 경기도가 그 성과를 이어받아 전력·용수·교통 등 산업기반을 꼼꼼히 챙기고 있다. 대한민국 대도약의 원년, 용인 반도체 클러스터로 뒷받침하겠다'고 밝혔다"며 "공개 약속대로 국가산단과 일반산단 중 한 축인 일반산단의 전력 문제를 해결하는 가시적인 방안을 도출해 냈다"고 설명했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



