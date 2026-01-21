본문 바로가기
인천시, '천원의 아침밥' 참여 대학 모집…재정 분담

박혜숙기자

입력2026.01.21 09:10

시계아이콘00분 26초 소요
인천시는 대학생의 건강한 식습관 형성과 지역 쌀 소비 확대를 위해 '천원의 아침밥' 사업에 참여할 대학을 모집한다.


인천지역 대학 재학생을 대상으로 아침식사를 1식 1000원에 제공하는 정책으로, 정부·인천시·대학이 재정을 분담하고 지역에서 생산된 강화쌀을 추가 지원하는 방식으로 추진된다.

인천대 '천원의 아침밥'. 인천대 제공

참여를 희망하는 인천 소재 대학(캠퍼스 포함)은 사업 신청서와 운영계획서 등을 오는 30일까지 제출해야 하며, 선정 결과는 다음 달 중 개별 통보할 예정이다.


사업 대상 대학으로 선정되면 오는 3월부터 12월까지 교내 학생식당 등을 통해 아침식사를 제공하게 된다. 시는 이 사업이 대학생의 경제적 부담을 덜고, 건강한 식생활 문화 정착과 지역 쌀 소비 활성화에 기여할 것으로 기대했다.


유정복 시장은 "대학생들이 건강하게 하루를 시작할 수 있도록 돕는 중요한 정책"이라며 "많은 대학이 참여해 학생들이 부담 없이 아침식사를 할 수 있는 환경이 조성되길 바란다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
