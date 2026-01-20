서울 강서구 첫 래미안 …'래미안 엘라비네' 2월 분양[부동산AtoZ]

방화6구역 재건축, 276가구 일반분양

신방화역 도보 5분, 마곡단지 직주근접

복층 스카이 커뮤니티도 조성

삼성물산은 다음 달 '래미안 엘라비네'를 분양한다. 서울 강서구에 선보이는 첫 래미안 아파트다.

래미안 엘라비네는 방화6구역 주택재건축 정비사업을 통해 공급되며, 서울 강서구 방화동 608-97번지 일대에 지하 3~지상 최고 16층, 10개 동, 총 557가구로 조성된다.

일반분양 물량은 전용 44~115㎡ 276가구다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 △44㎡ 12가구 △59㎡ 15가구 △76㎡ 39가구 △84㎡ 181가구 △115㎡ 29가구다.

단지는 지하철 9호선 신방화역과 도보 약 5분 거리다. 9호선 공항시장역과 5호선 송정역도 도보권에 위치한 트리플 역세권 입지다. 두 노선을 이용하면 여의도역까지 20분대, 신논현역까지 30분대로 서울 주요 업무권역에 갈 수 있다. 올림픽대로, 가양대교, 강변북로 등 주요 간선도로 진입이 수월해 차량 이동도 편리하다.

마곡지구와 인접해 직주근접성이 뛰어나다. 마곡지구는 LG사이언스파크, 롯데, 코오롱, 넥센, 에쓰-오일 등 200여개 대·중소기업의 연구시설이 집적해있다. 사업지는 마곡지구의 배후 주거지로서 안정적인 주거 수요를 갖췄다.

단지 반경 1㎞ 이내에는 송정초, 공항중, 마곡중, 방화중 등 초·중학교와 공항고, 서울백영고 등 고등학교가 있다. 초·중·고 모두 도보로 통학할 수 있다. 신방화역·발산역 인근에 학원가가 형성돼 있어 방과 후 학습 환경도 우수하다.

트레이더스 홀세일클럽 마곡점, 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 등 대형 유통시설을 쉽게 이용할 수 있다. 이대서울병원, LG아트센터, 스페이스K 미술관 등 문화·편의시설도 가깝다. 마곡나루 근린공원과 마곡공원 등을 비롯해 여의도 공원의 2배 크기에 달하는 서울식물원과도 가깝다.

단지가 들어서는 방화동 일대는 방화2·3·5·6구역에서 사업이 진행되고 있다. 6구역에 들어서는 래미안 엘라비네를 필두로 사업이 완료되면 4개 구역에 총 4400여 가구가 들어서면서 마곡지구를 넘어서는 주거 중심지로 성장할 것으로 기대된다.

래미안 엘라비네는 먼저 남측향 위주로 단지를 배치하고, 일부 타입에 4베이(Bay) 판상형 구조를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다. 골프연습장, 도서관, 사우나 등 다양한 커뮤니티 시설과 대규모 복층 스카이 커뮤니티를 조성해 단지의 상징성과 프리미엄 가치를 한층 강화할 계획이다.

분양 관계자는 "래미안 엘라비네는 방화뉴타운 정비사업 4개 구역 중 가장 먼저 분양하는 단지로, 대기 수요가 많을 것으로 예상된다"며 "방화동 인프라는 물론 마곡지구 생활권을 공유할 수 있어 정주 여건이 뛰어나고, 향후 재건축이 완료되면 지역 가치가 상승해 서울 서부권 주거 부촌 지도를 새로 쓸 것으로 기대한다"고말했다.

삼성물산은 래미안 엘라비네 관심 고객을 위해 오는 22일부터 분양설명회를 개최한다. 설명회는 마곡역 인근 원그로브에서 평일 오후 7시와 주말에 진행된다. 분양설명회 참석 신청은 래미안 홈페이지에서 받는다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



